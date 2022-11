Veolia se renforce dans les déchets dangereux au Moyen-Orient

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a annoncé jeudi avoir signé en consortium avec les sociétés d'investissement ADQ, basée à Abou Dhabi, et Vision Invest, basée en Arabie saoudite, un contrat d'acquisition auprès d'ADNOC Refining de deux usines de traitement des déchets dangereux à Abou Dhabi. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.

D'une capacité annuelle de près de 70.000 tonnes, ces deux usines traitent la plupart des déchets industriels dangereux d'ADNOC, la compagnie nationale pétrolière d'Abou Dhabi. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.

"Par cet accord, Veolia, et ses partenaires Vision Invest et ADQ, traiteront les déchets industriels dangereux du plus grand complexe industriel d'Abu Dhabi, Al Ruways, qui comprend la plus grande raffinerie de pétrole du Moyen-Orient. Le contrat débutera en 2023, sous réserve d'approbation des autorités compétentes, et fera plus que doubler l'activité de Veolia en matière de déchets dangereux au Moyen-Orient", a souligné Veolia dans un communiqué.

"La signature de ce contrat consolide la position de Veolia en tant que partenaire stratégique de la transformation écologique des Emirats arabes unis, où le groupe est également actif dans les segments de l'eau, des déchets et de l'énergie, et renforce notre rôle de leader dans le traitement des déchets dangereux au Moyen-Orient", a précisé Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia, citée dans le communiqué.

La participation de Veolia dans la société d'exploitation s'élèvera à 50,1%. Vision Invest et ADQ en détiendront 24,95% chacune.

