Veolia : signe un contrat pour la ville de Tachkent

La ville de Tachkent a confié à Veolia l'exploitation, la maintenance, et la gestion du réseau de chauffage urbain de la ville de Tachkent (Ouzbékistan) dans le cadre d'un contrat d'une durée de 30 ans. Il s'agit du premier contrat remporté par le groupe dans le pays.



Veolia aura en charge son exploitation pour un chiffre d'affaires de 13,4 milliards d'euros sur les 30 ans.



' Avec plus de 2,5 millions d'habitants, Tachkent est la plus grande ville et capitale de la République d'Ouzbékistan. Elle dispose du plus grand réseau de chaleur qui fournit à près de la moitié de la population de la ville, soit 1,2 millions d'habitants, du chauffage et de l'eau chaude sanitaire ' indique le groupe.



