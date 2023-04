Veolia : souhaiterait vendre sa filiale Sade 300 ME

Veolia souhaiterait vendre la société Sade sa filiale française spécialisée dans la conception, la construction, la réhabilitation et l'entretien des réseaux et des ouvrages d'eau selon Bloomberg.



Le groupe voudrait ainsi recentrer ses activités sur le traitement des déchets, le recyclage du plastique et les services d'économie d'énergie selon des personnes interrogées par l'agence de presse.



Veolia voudrait vendre cette filiale sur la base de 300 ME précise Bloomberg. Cette vente permettrait au groupe de réduire sa dette.



' Pour rappel, Veolia a réalisé un CA 2022 de 42,9 MdsE. La Sade emploie près de 6900 personnes et a réalisé 78% de son CA 2022 (1,1 MdsE) en France ' indique Invest Securities.



Rappelons également que pour 2023, Veolia table sur un résultat net courant part du groupe autour de 1,3 milliard d'euros, une croissance organique de l'EBITDA de 5 à 7%, ainsi qu'une 'solide croissance organique' du chiffre d'affaires.



