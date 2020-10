Veolia : un analyste recommande l'achat, le titre gagne 2%

06/10/2020 | 17:59

Le titre Veolia gagne 2% à la bourse de Paris alors que ce matin, Oddo recommandait l'achat de la valeur avec un objectif de cours de 24 euros.



Hier soir, le conseil d'administration d'Engie a pris acte des engagements pris par Veolia et a accepté l'offre de rachat de 29,9% de ses parts de Suez à un prix relevé à 18 euros l'action. ' Cette première étape constitue un premier palier ', indique Oddo et une période de négociation s'ouvre à nouveau.



Pour l'analyste, ' le relèvement de l'offre à 18 euros par action aura donc un impact sur la relution ' et ' l'impact des cessions demeure aujourd'hui difficilement évaluable '.



Le broker estime qu'avec une participation dans Suez consolidée de 29,9%, Veolia encaissera les dividendes ordinaires annuels de 120,8 millions d'euros sur la base du maintien du dividende à 0.65 euro par action sur 2020 et 2021 (tel que défini dans le plan stratégique révisé de Suez Shaping 2030).



' A ce stade, les calculs de relution portant sur une intégration à 100% de Suez sont prématurés ', estime toutefois le broker.





