Veolia veut rendre ses services d'eau et de déchets en France autonomes en énergie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a annoncé jeudi un projet visant à rendre autonomes en énergie ses services d'eau et de déchets en France.

Veolia prévoit "la mise en production à horizon de cinq ans de plus de 2 térawattheures (TWh) d'énergie locale pour couvrir intégralement l'équivalent de sa consommation actuelle" en France, a indiqué le groupe dans un communiqué. Cette énergie sera renouvelable et proviendra notamment de biogaz, d'électricité produite à partir de déchets non recyclables et de panneaux photovoltaïques, a précisé Veolia.

"Cette démarche viendra démontrer la faisabilité et la pertinence de la généralisation des solutions de transformation écologique face aux enjeux de souveraineté énergétique et de décarbonation en France", a indiqué la directrice générale du groupe, Estelle Brachlianoff, citée dans le communiqué.

September 22, 2022 01:55 ET (05:55 GMT)