Cabasse, Coil, Thales : les valeurs à suivre lundi à Paris -

Le 02 février 2024 à 18:30 Partager

Cabasse

La société d'audio haute-fidélité de luxe publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Coil

Coil, numéro un mondial de l'anodisation de l'aluminium, annonce pour l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 21,8 millions d'euros, en retrait de 17,5% par rapport à 2022. Les ventes ont été impactées par une conjoncture difficile, marquée par le net ralentissement de la demande de services de sous-traitance tout au long de l'exercice et le tassement des activités packagées depuis le second semestre par rapport à une base de comparaison élevée.



Delfingen

L'équipementier automobile communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Implanet

Implanet annonce le succès de l'augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires annoncée le 4 janvier 2024. La medtech spécialiste des implants vertébraux précise que cette opération a permis de lever un montant de 5,5 millions d'euros par l'émission d'environ 83,924 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 0,0655 euro correspondant au cours de clôture du 3 janvier. Le produit brut va permettre à la société d'assurer le financement de ses besoins de trésorerie anticipés pour les 12 prochains mois.



McPhy Energy

Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène bas-carbone publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



PAT

La société PAT annonce le décès de son vice-président finance et administrateur, Régis Brun, à l'âge de 78 ans, survenu le 26 janvier dernier. La société spécialiste des biomolécules végétales à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine précise que c'est en tant que 1er directeur de l'incubateur lorrain, qu'il a soutenu en 2004 le projet Plantes à Traire, technologie issue de l'Université de Lorraine qui a abouti à la création de la société Plant Advanced Technologies (PAT) en 2005.



Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Thales

Thales a remporté un contrat de 1,8 milliard de livres sterling pour maximiser la disponibilité et la capacité opérationnelle de la Royale Navy. Il s'agit d'un contrat de 15 ans. Le groupe français précise que l'équipe de soutien et d'assistance concentrera son attention sur la disponibilité des équipements au moyen, notamment, de l'intelligence artificielle et des données. Cela permettra d'anticiper les incidents avant qu'ils n'adviennent. Les capacités mises en oeuvre permettront de réduire de 100 jours en moyenne les délais de réparation.