Le milliardaire Fridman quitte le conseil d'administration de Veon après avoir figuré sur la liste des sanctions de l'UE.

M. Fridman est le principal actionnaire de la société cotée à Amsterdam, qui exploite des réseaux en Ukraine et en Russie ainsi qu'en Algérie, au Kazakhstan et au Pakistan. Il détient une participation de 47,9 % via son véhicule d'investissement LetterOne.

Dans un communiqué publié lundi, M. Fridman a déclaré qu'il contesterait son inscription sur la liste des sanctions de l'UE et a nié avoir "cultivé des liens étroits" avec l'administration du président russe Vladimir Poutine.

Veon exploite le réseau Beeline en Russie et Kyivstar en Ukraine.

Lundi, Veon a déclaré que Kyivstar était toujours opérationnel, malgré la guerre, et son PDG, Kaan Terzioglu, a déclaré qu'il suivait de près les sanctions imposées à la Russie.

M. Terzioglu a déclaré que Veon disposait de 2,3 milliards de dollars de liquidités à la fin de l'année dernière, ainsi que de 1,5 milliard de dollars de lignes de crédit non utilisées.

Cependant, il a déclaré que la société ne pouvait pas fournir de prévisions financières à la lumière de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les actions sont actuellement suspendues sur Euronext à 0,56 centimes d'euro, en baisse de 63% depuis le début de l'année.