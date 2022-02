Veon ne donne aucune perspective pour 2022 alors qu'il surveille l'impact du conflit Russie-Ukraine

La Russie et l'Ukraine, où elle exploite respectivement les réseaux mobiles Beeline et Kyivstar, sont les deux plus grands marchés de Veon, suivis du Pakistan et du Kazakhstan.

La semaine dernière, la Russie a envahi l'Ukraine, la plus grande attaque contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale, suscitant une réponse des autres pays européens et de leurs alliés sous la forme de sanctions financières et opérationnelles sévères.

"La situation géopolitique actuelle et le conflit entourant la Russie et l'Ukraine sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos activités", a déclaré la société, ajoutant qu'elle suivait de près les sanctions imposées à la Russie ainsi que les tensions entre le pays et les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Lors d'une journée des investisseurs en décembre, Veon a exposé ses ambitions à moyen terme (2022-2024), notamment un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10 à 14 % en monnaie locale pour le chiffre d'affaires et l'EBITDA sur cette période. Il vise un TCAC à deux chiffres dans les deux pays.

En 2021, le groupe a enregistré une croissance du chiffre d'affaires de 10,1 % en monnaie locale par rapport à l'année précédente, pour atteindre 7,79 milliards de dollars, et une augmentation du bénéfice net (EBITDA) de 8,9 %, pour atteindre 3,33 milliards de dollars.

En octobre, il a relevé ses prévisions de croissance de l'EBITDA à un minimum de 8 % en monnaie locale, et a visé une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires en monnaie locale.

La Russie et l'Ukraine ont généré respectivement 3,95 milliards et 1,06 milliard de dollars de revenus pour l'année, tandis que la base de clients 4G de Kyivstar a augmenté de 30,5 % en glissement annuel au cours du dernier trimestre de 2021 pour atteindre 12,1 millions.