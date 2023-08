Vera Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie en phase clinique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de traitements transformateurs pour les patients atteints de maladies immunologiques graves. Son principal produit candidat est l'atacicept, un inhibiteur biologique des cellules B et des plasmocytes. L'atacicept est auto-administré sous forme d'une injection sous-cutanée une fois par semaine. Il bloque à la fois le stimulateur des lymphocytes B (BLyS) et un ligand inducteur de prolifération (APRIL), qui stimulent les cellules B et les plasmocytes pour produire des auto-anticorps contribuant à certaines maladies auto-immunes. L'atacicept est en cours de développement pour le traitement de la néphropathie à immunoglobuline A (IgAN), une maladie auto-immune rare qui peut entraîner une dialyse, une transplantation rénale, une maladie grave et une mort précoce. L'entreprise développe également le MAU868, un anticorps monoclonal qui neutralise l'infection par le virus BK.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale