Vera Therapeutics, Inc. a annoncé la présentation des données de son étude de phase 2b ORIGIN sur l'atacicept dans la néphropathie à immunoglobuline A (IgAN), montrant que l'atacicept a stabilisé la fonction rénale pendant 72 semaines et a conduit à des améliorations rapides de l'hématurie. Ces données ont été présentées lors du 61e congrès de l'Association rénale européenne (ERA24) qui se tient à Stockholm. Les participants ayant reçu de l'atacicept pendant 72 semaines ont présenté un DFGe stable, ainsi que des réductions constantes et durables du Gd-IgA1, de l'hématurie et de l'UPCR.

Les participants qui sont passés du placebo à l'atacicept ont également présenté un DFGe stable, ainsi que des réductions similaires des Gd-IgA1, de l'hématurie et de l'UPCR par rapport aux participants randomisés dans l'atacicept au cours des 36 premières semaines de l'essai. Le profil de sécurité cumulatif de l'atacicept était similaire à celui de la période randomisée, avec un taux de rétention de 91% à 72 semaines. La société estime que ces données confirment le potentiel de l'atacicept à offrir une modification complète et à long terme de la maladie d'IgAN et soutiennent l'essai pivot de phase 3 ORIGIN 3 en cours sur l'atacicept dans la maladie d'IgAN.

Le résumé de 72 semaines a été sélectionné comme le meilleur résumé par le comité de sélection des communications du congrès ERA24. La communication orale libre, intitulée "Phase 2b ORIGIN Study Open Label Extension with Atacicept in Patients with IgA Nephropathy and Persistent Proteinuria : Week 72 Interim Analysis", a été présentée par le Dr Richard Lafayette, professeur de médecine, de néphrologie et directeur du Stanford Glomerular Disease Center au Stanford University Medical Center. Une analyse post-hoc des données de 36 semaines de l'essai clinique de phase 2b ORIGIN a montré que le traitement par atacicept a conduit à la résolution de l'hématurie chez une grande majorité de participants par rapport au placebo (80 % contre 5 %, p.