Veracyte, Inc. est une entreprise mondiale de diagnostic. La société est engagée dans le développement et la commercialisation de produits de diagnostic et de services biopharmaceutiques. Elle propose des tests pour le cancer de la thyroïde (Afirma), le cancer de la prostate (Decipher Prostate), le cancer du sein (Prosigna), les maladies pulmonaires interstitielles (Envisia) et le cancer de la vessie (Decipher Bladder). Son test Percepta Nasal Swab est testé dans son laboratoire CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) à l'appui d'études cliniques et ses tests pour le cancer du rein et le lymphome sont en cours de développement, ce dernier en tant que diagnostic compagnon. Elle propose également un Immunogramme, qui permet de comprendre le microenvironnement immunitaire de la tumeur en intégrant des données provenant de diverses plateformes génomiques, transcriptomiques et protéomiques. Aux États-Unis, les tests sont réalisés par ses propres laboratoires certifiés CLIA à South San Francisco et San Diego, en Californie, et à Austin, au Texas. Elle propose également des tests de biomarqueurs personnalisés et des services analytiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale