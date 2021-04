Verallia : En phase d'accumulation 06/04/2021 | 08:32 achat En cours

Cours d'entrée : 31.8€ | Objectif : 35.4€ | Stop : 29.65€ | Potentiel : 11.32% Le titre Verallia fait du surplace. Cette situation ne saurait durer. Une sortie par le haut de l'actuel trading range devrait s'accompagner d'un retour de la volatilité. Le timing apparaît par conséquent pertinent pour se positionner en anticipation de ce mouvement.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 35.4 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 27.15 EUR.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA. Sous-secteur Conteneurs et emballages en verre Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. VERALLIA 8.36% 4 506 VIDRALA, S.A. -1.05% 3 143 O-I GLASS, INC. 27.48% 2 395 ZIGNAGO VETRO S.P.A. 19.30% 1 690 VETROPACK HOLDING AG 0.84% 1 275 BG CONTAINER GLASS -0.97% 226 SOCIETE TUNISIENNE DE VERRE.. -4.44% 80 FRIGOGLASS S.A.I.C. -23.36% 34

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2020 2 540 M 3 016 M - Résultat net 2020 152 M 181 M - Dette nette 2020 1 412 M 1 677 M - PER 2020 24,5x Rendement 2020 2,73% Capitalisation 3 761 M 4 455 M - VE / CA 2020 2,04x VE / CA 2021 1,91x Nbr Employés 10 000 Flottant 96,7% Prochain événement sur VERALLIA 29/04/21 Q1 2021 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 37,04 € Dernier Cours de Cloture 31,04 € Ecart / Objectif Haut 28,9% Ecart / Objectif Moyen 19,3% Ecart / Objectif Bas 9,54% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Michel Giannuzzi Chairman & Chief Executive officer Nathalie Delbreuve Chief Financial Officer Romain Barral Director-Operations Marie-José Donsion Independent Director Cécile Tandeau de Marsac Independent Director