Verallia : Berenberg dégrade sa recommandation

Berenberg a annoncé mardi avoir dégradé sa recommandation sur Verallia, qui passe de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 45 à 42 euros, estimant qu'il était temps de 'marquer une pause' après la récente progression de la valeur.



L'analyste indique que, depuis qu'il a relevé son conseil à l'achat sur le titre, en 2020, celui-ci a généré un rendement total (en incluant le dividende) de 60%, à la faveur notamment d'une croissance organique 'impressionnante'.



Mais l'intermédiaire s'attend à ce que le marché se focalise davantage, dorénavant, sur le normalisation de ses marges bénéficiaires et le durcissement de l'environnement concurrentiel.



S'il dit continuer à apprécier l'entreprise et sa valorisation boursière 'séduisante', Berenberg juge par ailleurs le consensus à horizon 2024 trop ambitieux et affiche des prévisions inférieures de l'ordre de 15% à celles du consensus, un écart qu'il juge trop important pour justifier encore une recommandation d'achat sur le titre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.