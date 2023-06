Verallia : BofA reprend le suivi avec un conseil d'achat

Bank of America a annoncé jeudi avoir repris la couverture du titre Verallia avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 43 euros.



Dans une note de recherche, la banque américaine souligne que le leader européen de l'emballage en verre bénéficie de vents porteurs sur le long terme avec la fin des produits plastiques, un marché estimé à 300 milliards de dollars.



D'après la firme, la demande pour les emballages en verre devrait ainsi croître de 2% à 3% par an en Europe.



BofA, qui met en évidence le statut de 'chouchou' de Verallia pour ce qui concerne les questions ESG, dit anticiper un Ebitda supérieur de 6% à 8% au consensus pour les exercices 2023 et 2024.



La banque ajoute que l'action Verallia se traite sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de l'ordre de 4,7x à horizon 2024, faisant apparaître une décote vis-à-vis de ses pairs (6,5-7x) en dépit de marges supérieures.



BofA indique avoir ajouté le titre à liste de meilleures idées d'investissement pour ce qui concerne les petites et moyennes capitalisations.



