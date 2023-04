Verallia : Credit Suisse relève son objectif de cours

Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Verallia tout en relevant son objectif de cours de 39 à 46 euros, pointant des 'perspectives positives sur l'amélioration de l'écart prix/coûts dans un environnement de ralentissement des volumes'.



Le broker remonte ses estimations 2023 et 2024 de 12% en moyenne pour le résultat net et de 11% en moyenne pour l'EBITDA, et adopte un multiple de pairs VE/EBITDA 2023 plus élevé appliqué à son cadre de valorisation (7,5 fois contre 7,1 fois).



Selon lui, Verallia se traite avec une décote de 24% par rapport à ses pairs, ce qui est 'injustifié compte tenu de sa performance opérationnelle supérieure, de son endettement inférieur à la moyenne du secteur et d'un rendement du dividende attrayant de 4,1%'.



