VERALLIA : Oddo BHF reste positif après un roadshow

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Verallia avec un objectif de cours remonté de 47 à 52 euros, après un roadshow au cours duquel le management est revenu sur les excellentes performances semestrielles et sur des perspectives toujours solides.



Si ces bonnes performances ont permis au titre d'effectuer un rattrapage, avec une hausse de 37% depuis le début de l'année, le bureau d'études juge la valorisation 'toujours extrêmement attractive sur la base de 5,6 fois l'EV/EBITDA 2023 et 5,2 fois celui de 2024'.



'De plus, la décote par rapport aux comparables, même si elle s'est réduite, demeure excessive alors que Verallia affiche actuellement les meilleures marges sectorielles (29% estimé pour 2023 contre plus de 25% estimé pour Vidrala)', ajoute l'analyste.



