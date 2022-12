Verallia : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Verallia, avec un objectif de cours relevé de 33,5 à 42 euros.Le bureau d'analyses met notamment en avant les performances 'remarquables' de Verallia sur 9 mois, avec une croissance organique de 24.4% dont +27.5% au titre du T3 et une marge d'EBITDA 9 mois de 26%.Oddo indique réviser en hausse de 2.5% ses estimations d'EBITDA 2023/24.'Le groupe a procédé à des hausses de prix de 20% en Europe au cours du S1 2022. De nouvelles hausses de prix à 2 chiffres similaires à celles de 2022 sont envisagées pour 2023 d'où le relèvement de notre séquence bénéficiaire', indique-t-il.Enfin, l'analyste rappelle que la récente acquisition de la société britannique Allied Glass traduit une nouvelle implantation en Europe du Nord sur un marché dynamique, une acquisition 'stratégique et une réelle opportunité', juge Oddo.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.