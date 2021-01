Les stratégies ESG n'ont pas été délaissées malgré la crise du Covid-19

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ESSILORLUXOTTICA -1.53% 122.6 -2.39% ILIAD S.A. -0.63% 156.65 -6.22% VERALLIA -0.17% 29.05 0.17%

Les défis imposés par la préservation de l'environnement, les problématiques de gouvernance et les enjeux sociaux et sociétaux auxquels sont confrontés les grands groupes n'ont pas disparu du fait du Covid-19. Au contraire, les sociétés cotées ont multiplié ces derniers mois les initiatives pour changer leurs statut en "société à mission", définir leur "raison d'être" ou élaborer des stratégies ESG, encouragées en cela par l'environnement législatif de la loi Pacte, la pression des consommateurs mais aussi des investisseurs. Aujourd'hui, c'est au tour d'Iliad et Verallia d'en faire autant.L'opérateur télécom a énuméré ce matin 10 engagements qui doivent lui permettre d'atteindre la neutralité carbone (zéro émission nette) en France et en Italie d'ici 2035, avec 15 ans d'avance sur les Accords de Paris. Iliad s'est fixé comme objectif de s'approvisionner à 100% en électricité d'origine renouvelable dès cette année.Conscient que "les Télécoms sont un accélérateur de la transition environnementale", le premier engagement qu'a pris le groupe est de consacrer 1 milliard d'euros d'investissements sur 15 ans pour atteindre son objectif de décarbonation. Iliad a également promis d'améliorer l'efficacité énergétique de ses réseaux Fixe et Mobile, de mener une politique commerciale éco-responsable, de construire de nouvelles capacités d'énergies renouvelables ou encore d'investir dans des puits de carbone.De son côté, Verallia a présenté une stratégie ESG détaillée à l'horizon 2025. Le troisième producteur mondial d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires souhaite ainsi promouvoir la réutilisation viable des bouteilles et pots en verre, c'est-à-dire mettre l'accent la dimension circulaire de ses emballages, et vise un taux de calcin utilisé dans sa production de 59% contre 49% aujourd'hui.Le deuxième pilier de sa stratégie consiste à réduire de 27,5% ses émissions de CO2 dans tous ses secteurs d'activité d'ici 2030. Cela se traduira notamment par des investissements de l'ordre de 220 millions d'euros jusqu'à cette date. Verallia entend également réduire de 3% d'ici 2025 le poids moyen de ses bouteilles et pots standards non consignés, et planter 100 000 arbres par an avec un objectif d'un total de 500 000 arbres plantés en 2025.Le troisième pilier vise à "offrir aux collaborateurs de Verallia un environnement de travail sûr et inclusif". Le groupe a ainsi réaffirmé son objectif de zéro accident sur ses sites. Il vise aussi un doublement du ratio de collaborateurs en situation de handicap d'ici 2025, pour atteindre 6%, et l'augmentation de l'indice d'égalité hommes/femmes de 15 points dans tous les pays où il est présent pour atteindre 75.Enfin, Verallia souhaite continuer sa politique d'actionnariat salarié et mettre en place dès 2021 une dotation annuelle de 1,5 million d'euros dédiée à des projets locaux en cohérence avec sa Raison d'être.Si, dans l'immédiat, les investisseurs n'ont pas répondu favorablement à ces initiatives, le titre Iliad reculant cet après-midi de 0,41% à 157 euros et l'action Verallia perdant de 0,69% à 28,90 euros, ils ne devraient pas y rester insensibles bien longtemps.En effet, les analystes n'attendent plus pour intégrer les critères ESG dans leurs valorisations. Par exemple, Société Générale a relevé la semaine dernière sa recommandation sur le titre Verallia de Neutre à Achat, avec un objectif de cours de de 35 euros contre 27 précédemment, précisant qu'elle n'appliquait "aucune prime ou pénalité en matière d'ESG" en raison des nombreuses initiatives de développement durable et d'économie circulaire qui permettent de compenser la forte consommation d'énergie/émissions de CO2 propre aux activités du groupe.En revanche, mardi 19 janvier 2021, la banque rouge et noir est passée à Vendre sur le titre EssilorLuxottica à cause de sa notation ESG, "en-dessous de la moyenne dans toutes les catégories", le faisant reculer ce jour-là de plus de 1,5%. Société Générale pense en outre que ces critères ne deviendront pas une préoccupation majeure pour le lunetier franco-italien avant 2022 en raison de son projet de rachat de GrandVision.