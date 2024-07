Regulatory News:

FAITS MARQUANTS

Chiffre d'affaires en recul à 1 765 M€ au S1 2024 , soit -17,6 % par rapport au S1 2023 (-10,4 % à taux de change et périmètre constants) 1

, soit -17,6 % par rapport au S1 2023 (-10,4 % à taux de change et périmètre constants) EBITDA ajusté 2 à 431 M€ (marge de 24,4 %, en ligne avec le T1 2024) contre 659 M€ au S1 2023 (marge de 30,8 %)

contre 659 M€ au S1 2023 (marge de 30,8 %) Reprise progressive des volumes au T2 2024, qui reste cependant plus lente qu’anticipé

au T2 2024, qui reste cependant Hausse du ratio d’endettement net à 1,9x l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois, contre 1,2x au 31 décembre 2023 et 1,3x au 30 juin 2023

contre 1,2x au 31 décembre 2023 et 1,3x au 30 juin 2023 Succès de la 9 ème offre d’actionnariat salarié du Groupe en juin 2024

du Groupe en juin 2024 Finalisation de l’acquisition des activités verrières de Vidrala en Italie début juillet 2024

début juillet 2024 Objectif d’EBITDA ajusté 2024 revu à la baisse et désormais attendu aux environs de celui de 2022

« Verallia délivre au premier semestre une profitabilité solide dans un environnement de marché difficile, grâce notamment à nos actions d’amélioration continue de notre performance industrielle (PAP) et malgré l’adaptation de nos capacités de production afin de garder un contrôle strict sur nos stocks.

Nous avons observé au second trimestre une poursuite de la reprise de la demande, mais à un rythme plus lent qu’attendu. Ceci nous a conduit à revoir nos perspectives pour l’année 2024, même si nous restons optimistes pour l’avenir compte tenu des fondamentaux toujours solides de notre activité. Par ailleurs, nous nous félicitons du succès de la récente acquisition des activités verrières de Vidrala en Italie. Cette dernière s’inscrit dans notre stratégie de développement sur un marché important pour le Groupe. » a commenté Patrice Lucas, Directeur Général de Verallia.

CHIFFRE D’AFFAIRES

En millions d’euros S1 2024 S1 2023 Variation en % Dont croissance organique Europe du Sud et de l’Ouest 1 184,9 1 404,8 -15,7 % -16,1 % Europe du Nord et de l’Est 381,6 514,6 -25,8 % -24,2 % Amérique Latine 198,1 223,3 -11,3 % +57,4 %

(-12,4 % hors Argentine) Total Groupe 1 764,6 2 142,7 -17,6 % -10,4 % (-17,8 % hors Argentine)

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2024 ressort à 1 765 M€, soit une baisse en données publiées de -17,6 % par rapport au premier semestre 2023.

L’impact de l’effet de change s’établit à -7,5 %, soit -161,8 M€. Il est lié en quasi-totalité à la forte dépréciation du péso argentin sur la période.

L’effet périmètre, suite à l’acquisition de centres de traitement de calcin en Ibérie au T4 2023, a contribué pour 5,7 M€, soit +0,3 %.

À taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires a reculé de -10,4 % (-17,8 % hors Argentine). Les volumes de vente sont inférieurs au S1 2023, qui représentait une base de comparaison élevée. La baisse des volumes est relativement généralisée, avec toutefois une bonne résilience des vins tranquilles, de la bière et des pots pour la nourriture et inversement une baisse plus forte dans les spiritueux et les boissons non alcoolisées (sodas et jus de fruits notamment). On constate cependant que cette baisse de volume s’est réduite sur le T2 2024. Cette amélioration séquentielle confirme nos hypothèses d’une reprise progressive de l’activité depuis le point bas du T4 2023.

Les prix de vente continuent de baisser sur l’ensemble de la zone Europe par rapport au pic atteint au S1 2023, dans un contexte de reprise graduelle de la demande et de prix de l’énergie en forte baisse. L’Argentine est le seul pays à enregistrer une forte hausse des prix, liée à l’inflation locale. Le mix produit continue d’impacter négativement l’activité du Groupe, essentiellement en Italie et en France, du fait du changement de comportement des consommateurs finaux suite à la forte inflation.

Par zone géographique :

En Europe du Sud et de l’Ouest , les volumes ont connu une légère amélioration séquentielle au cours du semestre. Ils restent toutefois en retrait par rapport au S1 2023, avec notamment une forte baisse dans les boissons non alcoolisées, pénalisés par des conditions météorologiques peu favorables (sodas, jus de fruits).

, les volumes ont connu une légère amélioration séquentielle au cours du semestre. Ils restent toutefois en retrait par rapport au S1 2023, avec notamment une forte baisse dans les boissons non alcoolisées, pénalisés par des conditions météorologiques peu favorables (sodas, jus de fruits). En Europe du Nord et de l’Est, les volumes du semestre sont en net retrait par rapport à l’année passée, impactés notamment par la forte baisse du T1 et plus généralement par la faiblesse de l’activité en Allemagne (bière, boissons non alcoolisées) et au Royaume-Uni (spiritueux). On constate néanmoins une amélioration séquentielle portée par l’ensemble des marchés finaux.

les volumes du semestre sont en net retrait par rapport à l’année passée, impactés notamment par la forte baisse du T1 et plus généralement par la faiblesse de l’activité en Allemagne (bière, boissons non alcoolisées) et au Royaume-Uni (spiritueux). On constate néanmoins une amélioration séquentielle portée par l’ensemble des marchés finaux. En Amérique latine, les volumes sont en léger retrait sur le semestre malgré une hausse séquentielle au T2. On note un rebond de l’activité au Chili et une légère baisse des volumes au Brésil malgré une amélioration séquentielle. L’activité est en légère hausse en Argentine, où les hausses de prix compensent l’impact négatif du change.

EBITDA AJUSTÉ

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Europe du Sud et de l’Ouest EBITDA ajusté 288,2 436,5 Marge d’EBITDA ajusté 24,3 % 31,1 % Europe du Nord et de l’Est EBITDA ajusté 76,4 141,5 Marge d’EBITDA ajusté 20,0 % 27,5 % Amérique Latine EBITDA ajusté 66,6 81,0 Marge d’EBITDA ajusté 33,6 % 36,3 % Total Groupe EBITDA ajusté 431,3 659,0 Marge d’EBITDA ajusté 24,4 % 30,8 %

L’EBITDA ajusté s’établit à 431M€ au premier semestre 2024.

L’impact de la baisse de l’activité est significatif à -163 M€, sous l’effet conjugué de la baisse des volumes vendus (poursuite du déstockage le long de la chaîne de valeur) et de la non-récurrence de la reconstitution des stocks effectuée par Verallia au S1 2023. Le spread3 d’inflation est négatif et pèse également sur l’EBITDA du semestre à hauteur de -53 M€ malgré un spread positif de 50 M€ en Argentine.

L’effet défavorable des taux de change a atteint -47 M€. Il est essentiellement imputable à la dépréciation du péso argentin et compense en valeur absolue l’impact positif des hausses de prix et du spread en monnaie locale.

Enfin, le Plan d’Action de Performance (PAP) délivre une nouvelle fois d’excellents résultats, générant une réduction nette des coûts de production cash de 2,6 % soit 33 M€ sur le semestre.

La marge d’EBITDA ajusté est en baisse à 24,4 % par rapport au S1 2023 à 30,8 %.

Par zone géographique, l’EBITDA ajusté se répartit de la manière suivante :

En Europe du Sud et de l’Ouest, l’EBITDA ajusté a atteint 288 M€ (vs. 437 M€ au S1 2023) et une marge de 24,3% contre 31,1%. L’activité est en retrait sur l’ensemble du périmètre. Le spread, qui a été impacté par des baisses de prix et un mix négatif que la baisse des coûts n’a pu complètement compenser, impacte négativement l’EBITDA. La bonne performance du PAP sur la période a permis de limiter cette baisse.

l’EBITDA ajusté a atteint 288 M€ (vs. 437 M€ au S1 2023) et une marge de 24,3% contre 31,1%. L’activité est en retrait sur l’ensemble du périmètre. Le spread, qui a été impacté par des baisses de prix et un mix négatif que la baisse des coûts n’a pu complètement compenser, impacte négativement l’EBITDA. La bonne performance du PAP sur la période a permis de limiter cette baisse. En Europe du Nord et de l’Est, l’EBITDA ajusté a atteint 76 M€ (vs. 142 M€ au S1 2023), portant sa marge à 20,0 %, contre 27,5 %. La baisse de l’EBITDA est fortement liée à la baisse de l’activité, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. La génération d’un spread d’inflation modérément négatif vient également impacter l’EBITDA. Le PAP délivre de son côté une performance solide et nettement supérieure aux attentes.

l’EBITDA ajusté a atteint 76 M€ (vs. 142 M€ au S1 2023), portant sa marge à 20,0 %, contre 27,5 %. La baisse de l’EBITDA est fortement liée à la baisse de l’activité, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. La génération d’un spread d’inflation modérément négatif vient également impacter l’EBITDA. Le PAP délivre de son côté une performance solide et nettement supérieure aux attentes. En Amérique latine, l’EBITDA ajusté est en baisse à 67 M€ (vs. 81 M€ au S1 2023), avec un impact significatif des effets de change négatifs en Argentine. La marge reste malgré tout à un niveau élevé (33,6% contre 36,3% au S1 2023). Indépendamment des effets d’inflation et de change en Argentine, la profitabilité des trois pays de la branche reste très satisfaisante grâce à un spread globalement neutre et une bonne performance du PAP.

La baisse du résultat net part du Groupe à 124 M€ (1,06 € par action) est principalement liée à la dégradation de l’EBITDA ajusté, à laquelle s’ajoute une augmentation des frais financiers. La baisse de la charge d’impôt permet de limiter partiellement cette évolution. Le résultat net du premier semestre comprend toujours une charge d'amortissement des relations clients, constatées lors de l’acquisition de l’activité emballage de Saint-Gobain en 2015 et qui s’éteindra en 2027, de 22 M€ et 0,19 € par action (montant net d’impôts). En excluant cette charge, le résultat net part du Groupe serait de 146 M€ et 1,25 € par action. Cette charge était de 22 M€ et 0,19 € par action au S1 2023.

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 157 M€ (soit 8,9 % du chiffre d’affaires total), contre 150 M€ au S1 2023. Cette stabilité par rapport à une année 2023 dont le profil de capex se concentrait sur le T4 démontre notre bon contrôle sur nos investissements, tout en pérennisant les actifs industriels de la société et en poursuivant la mise en place de notre stratégie de décarbonation. Ces investissements sont constitués de 99 M€ d’investissements récurrents (contre 93 M€ au S1 2023) et 58 M€ d’investissements stratégiques (57 M€ au S1 2023).

Le cash-flow des opérations4 s’élève à 90 M€, en retrait par rapport au S1 2023 qui s’élevait à 316 M€. Cela s’explique par un EBITDA ajusté inférieur combiné à des dépenses d’investissement stables et une variation saisonnière négative du besoin en fonds de roulement. Les dépenses d’investissement (8,9% du chiffre d’affaires total) et les stocks (en baisse de 33 M€ depuis fin 2023) sont strictement contrôlés, illustrant l’attention continue portée par le Groupe à la gestion de sa trésorerie.

Le free cash-flow5 s’élève à -49 M€ (contre 248 M€ au S1 2023), avec un T1 négatif et un T2 qui redevient positif.

BILAN FINANCIER SOLIDE

À fin juin 2024, l’endettement net de Verallia s’élevait à 1 646 M€, conduisant à un ratio d’endettement de 1,9x l’EBITDA ajusté des 12 derniers mois, contre 1,2x au 31 décembre 2023 et 1,3x au 30 juin 2023.

Le Groupe bénéficie d’une liquidité6 de 591 M€ au 30 juin 2024, après versement de dividendes de 252 M€ en mai 2024.

Les deux agences de notations S&P et Moody’s ont confirmé le positionnement Investment Grade du Groupe, avec des notes de crédit respectivement de BBB-, outlook Stable en mai 2024 et Baa3, outlook Stable en mars 2024.

VERALLIA A CONCLU AVEC SUCCÈS L’ACQUISITION DES ACTIVITÉS VERRIÈRES DE VIDRALA EN ITALIE

Ayant satisfait aux obligations réglementaires et autres conditions préalables, Verallia confirme l’acquisition des activités verrières de Vidrala en Italie, pour un montant de 230 millions d’euros en valeur d’entreprise. L'opération est financée par un prêt à terme de 3 ans mis en place auprès d'un pool de banques internationales. Le prêt a été intégralement mis à disposition de la société le 1er juillet 2024 et le paiement de cette transaction a eu lieu le 4 juillet.

La société acquise a généré en 2023 un chiffre d’affaires de 131 millions d’euros et un EBITDA de 33 millions d’euros.

Dotée de deux fours récemment rénovés, l’usine, basée à Corsico, bénéficie d’un outil de production moderne d’une capacité de 225Kt/an et jouit d’un fort positionnement notamment sur le marché de la bière, de l’alimentation et des spiritueux. Ainsi, près de 200 collaborateurs viendront renforcer l’expertise de Verallia, dans une optique de partage des connaissances et des bonnes pratiques.

À la suite de cette acquisition, le Groupe Verallia opère désormais 7 sites de production en Italie. Cette opération confirme la volonté de Verallia de poursuivre ses investissements sur un marché italien stratégique, tout en développant son offre d’emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires au bénéfice de l’ensemble de ses clients.

RÉSULTAT DES VOTES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 AVRIL 2024

Réunissant un quorum représentant 83,05 % des actions composant le capital de Verallia, l’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions soumises à son vote.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que la distribution d’un dividende de 2,15 euros par action, avec versement intégral en numéraire, mis en paiement le 16 mai 2024.

L’Assemblée Générale a par ailleurs approuvé le renouvellement des mandats de Madame Marie-José Donsion et de Monsieur Pierre Vareille en qualité d’administrateurs.

Elle a également nommé PricewaterhouseCoopers Audit et BM&A en qualité de Commissaires aux comptes en charge de la vérification des informations en matière de durabilité pour une durée expirant à l’issue de leurs mandats respectifs.

VERALLIA POURSUIT SON ENGAGEMENT DANS LE PARTAGE DE LA VALEUR ET LA 9E ÉDITION DE SON OFFRE D’ACTIONNARIAT SALARIÉ A REMPORTÉ UN FRANC SUCCÈS

Dans la continuité des précédentes, cette 9e édition a confirmé le succès de la stratégie RSE du Groupe, en associant ses collaborateurs au développement et à la performance de l’entreprise. À la clôture du 20 juin 2024, plus de 3 800 salariés, soit 41 % des effectifs éligibles dans 9 pays, ont investi dans le Groupe, bénéficiant d’un prix de souscription unitaire avantageux de 29,64 euros7. L’investissement total des salariés (incluant l’abondement de la Société) s’élève ainsi à plus de 18,1 millions d’euros.

À la clôture, 611 445 actions ordinaires nouvelles, représentant 0,5 % du capital social et des droits de vote, ont été émises par la Société. Tout comme lors des éditions précédentes, afin notamment de neutraliser l’effet dilutif de cette opération, l’entreprise a procédé concomitamment à une réduction de capital par annulation de 611 445 actions auto-détenues, acquises dans le cadre du programme de rachat d’actions8.

En seulement 9 ans, ces opérations ont déjà permis à près de 50 % des collaborateurs du Groupe de devenir actionnaires de Verallia, et plus de 80 % des collaborateurs français, en direct et par l’intermédiaire du FCPE Verallia. Les salariés détiennent désormais 4,5 %9 du capital de la Société.

PERSPECTIVES 2024

Après un début d’année 2024 en ligne avec nos attentes, la reprise de la demande s’est confirmée au second trimestre dans la plupart des marchés sur lesquels nous opérons.

Cette reprise est toutefois plus lente qu’anticipé et nous estimons que l’activité au second semestre devrait poursuivre sa progression à un rythme inférieur à nos attentes initiales.

Dans ce contexte, nous avons décidé de réviser notre objectif d’EBITDA ajusté 2024 (précédemment fixé aux environs de 1 Md€), qui est désormais attendu aux environs de celui de 2022 (pour rappel, 866 M€).

La trajectoire de réduction des coûts générée par le Performance Action Plan reste pleinement en ligne avec nos attentes. Nous poursuivons avec détermination notre plan d’action pour adapter nos capacités, garder nos stocks sous contrôle et réduire nos coûts.

Une conférence analystes aura lieu le jeudi 25 juillet 2024 à 9h00, heure de Paris, par un service de webcast audio (en direct puis en différé) et la présentation des résultats sera disponible sur www.verallia.com.

CALENDRIER FINANCIER

1 er octobre 2024 : début de la quiet period .

octobre 2024 : début de la . 22 octobre 2024 : résultats financiers 9M 2024 - Communiqué de presse après bourse et conférence téléphonique/présentation le lendemain à 9h00 CET.

À propos de Verallia

Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d’emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d’autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.

Avec près de 11 000 collaborateurs et 35 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde. Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 3,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023.

La stratégie RSE de Verallia a été récompensée par la médaille Platinum Ecovadis, ce qui place le Groupe dans le Top 1 % des entreprises évaluées par Ecovadis. Notre objectif de réduction des émissions de CO 2 fixé à - 46 % sur les scopes 1 et 2 entre 2019 et 2030 est validé par SBTI (Science Based Targets Initiative). Il est aligné à la trajectoire de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C fixé par l’accord de Paris.

Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : CAC SBT 1.5°, STOXX600, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.

ANNEXES - Chiffres clés

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Chiffre d'affaires 1 764,6 2 142,7 Croissance reportée -17,6 % +30,7 % Croissance organique -10,4 % +28,6 % dont Europe du Sud et de l’Ouest 1 184,9 1 404,8 dont Europe du Nord et de l’Est 381,6 514,6 dont Amérique latine 198,1 223,3 Coût des ventes (1 377,4) (1 499,7) Frais commerciaux, généraux et administratifs (93,6) (118,9) Éléments liés aux acquisitions (36,7) (34,5) Autres produits et charges opérationnels (12,6) 0,7 Résultat opérationnel 244,4 490,3 Résultat financier (71,8) (55,7) Résultat avant impôts 172,6 434,6 Impôt sur le résultat (49,4) (118,0) Quote-part du résultat net des entreprises associées (0,4) 0,6 Résultat net part du Groupe 124,1 310,8 Résultat net part du Groupe hors PPA10 146,1 333,2 Résultat par action 1,06 € 2,65 € Résultat par action hors PPA10 1,25 € 2,84 € EBITDA ajusté11 431,3 659,0 Marge Groupe 24,4 % 30,8 % dont Europe du Sud et de l’Ouest 288,2 436,5 marge Europe du Sud et de l’Ouest 24,3 % 31,1 % dont Europe du Nord et de l’Est 76,4 141,5 marge Europe du Nord et de l’Est 20,0 % 27,5 % dont Amérique latine 66,6 81,0 marge Amérique latine 33,6 % 36,3 % Dette nette en fin de période 1 645,7 1 401,4 EBITDA ajusté sur les 12 derniers mois 880,3 1 099,1 Dette nette / EBITDA ajusté des 12 derniers mois 1,9x 1,3x Capex totaux12 156,8 150,1 Cash conversion13 63,6 % 77,2 % Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel (184,0) (192,6) Cash-flow des opérations14 90,5 316,3 Free cash-flow15 (49,2) 247,8 Investissements stratégiques16 58,3 56,7 Investissements récurrents17 98,6 93,4

Évolution du chiffre d’affaires par nature en millions d’euros sur le premier semestre

En millions d'euros Chiffre d'affaires S1 2023 2 142,7 Activité -168,5 Prix / Mix -53,5 Taux de change -161,8 Périmètre +5,7 Chiffre d'affaires S1 2024 1 764,6

Évolution de l’EBITDA ajusté par nature en millions d’euros sur le premier semestre

En millions d'euros EBITDA ajusté S1 2023 659,0 Contribution de l’activité -162,9 Spread prix-mix / coûts -53,4 Productivité nette +32,6 Taux de change -47,2 Autres +3,2 EBITDA ajusté S1 2024 431,3

Chiffres clés par trimestre

En millions d'euros T1 2024 T1 2023 Chiffre d'affaires 836,4 1 051,6 Croissance reportée -20,5 % +40,2 % Croissance organique -12,7 % +34,7 % EBITDA ajusté18 203,9 307,4 Marge Groupe 24,4 % 29,2 %

En millions d'euros T2 2024 T2 2023 Chiffre d'affaires 928,2 1 091,1 Croissance reportée -14,9 % +22,7 % Croissance organique -8,1 % +23,4 % EBITDA ajusté 227,4 351,6 Marge Groupe 24,5 % 32,2 %

Tableau de passage du résultat opérationnel vers l’EBITDA ajusté

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Résultat opérationnel 244,4 490,3 Amortissements et dépréciations19 171,2 162,9 Coûts de restructuration 11,7 2,0 Frais d'acquisition de sociétés et complément de prix 1,3 0,2 IAS 29 Hyperinflation (Argentine)20 (2,0) (1,0) Plan d’actionnariat du management et coûts associés 3,4 4,6 Autres 1,3 - EBITDA ajusté 431,3 659,0

IAS 29 : hyperinflation en Argentine

Depuis 2018, le Groupe applique la norme IAS 29 en Argentine. L’application de cette norme impose la réévaluation des actifs et passifs non monétaires et du compte de résultat pour refléter les modifications de pouvoir d’achat dans la monnaie locale. Ces réévaluations peuvent conduire à un profit ou une perte sur la position monétaire nette intégrée au résultat financier.

De plus, les éléments financiers de la filiale argentine sont convertis en euro au taux de change de clôture de la période concernée.

Au S1 2024, l’impact net sur le chiffre d’affaires est de 6,1 M€. L’impact de l’hyperinflation est exclu de l’EBITDA ajusté consolidé tel que présenté dans le « tableau de passage du résultat opérationnel vers l’EBITDA ajusté ».

Structure financière

En millions d'euros Montant nominal ou max. tirable Taux nominal Maturité finale 30 juin 2024 Emprunt obligataire Sustainability-Linked mai 202121 500 1,625 % Mai 2028 499,3 Emprunt obligataire Sustainability-Linked novembre 202121 500 1,875 % Nov. 2031 499,7 Prêt à terme B – TLB21 550 Euribor +1,25 % Avr. 2028 550,1 Ligne de crédit renouvelable RCF 550 Euribor +0,75 % Avr. 2029 + extension d’un an - Titres de créances négociables (Neu CP)21 500 408,1 Autres dettes22 141,1 Dette totale 2 098,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie (452,5) Dette nette 1 645,7

Compte de résultat consolidé

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Chiffre d'affaires 1 764,6 2 142,7 Coût des ventes (1 377,4) (1 499,7) Frais commerciaux, généraux et administratifs (93,6) (118,9) Éléments liés aux acquisitions (36,7) (34,5) Autres produits et charges opérationnels (12,6) 0,7 Résultat opérationnel 244,4 490,3 Résultat financier (71,8) (55,7) Résultat avant impôts 172,6 434,6 Impôt sur le résultat (49,4) (118,0) Quote-part du résultat net des entreprises associées (0,4) 0,6 Résultat net 122,8 317,3 Attribuables aux actionnaires de la société 124,1 310,8 Attribuables aux intérêts ne donnant pas le contrôle (1,3) 6,5 Résultat net hors PPA23 144,8 339,7 Attribuables aux actionnaires de la société 146,1 333,2 Attribuables aux intérêts ne donnant pas le contrôle (1,3) 6,5 Résultat de base par action (en €) 1,06 2,65 Résultat de base par action hors PPA (en €)23 1,25 2,84 Résultat dilué par action (en €) 1,06 2,65 Résultat dilué par action hors PPA (en €)23 1,25 2,84

Bilan consolidé

En millions d'euros 30 juin 2024 31 déc. 2023 ACTIF Goodwill 685,8 687,8 Autres immobilisations incorporelles 383,2 416,2 Immobilisations corporelles 1 840,1 1 795,6 Participations dans des entreprises associées 6,6 6,7 Impôt différé 25,6 33,6 Autres actifs non courants 67,7 57,8 Actifs non courants 3 009,0 2 997,7 Part à court terme des actifs non courants et financiers 10,4 1,4 Stocks 678,3 711,5 Créances clients 200,3 144,3 Créances d'impôts exigibles 16,5 15,1 Autres actifs courants 113,4 115,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 452,5 474,6 Actifs courants 1 471,4 1 462,6 Total actifs 4 480,4 4 460,3 PASSIF Capital social 408,3 413,3 Réserves consolidées 454,4 494,6 Capitaux propres attribuables aux actionnaires 862,7 907,9 Intérêts ne donnant pas le contrôle 64,2 50,6 Capitaux propres 926,9 958,5 Dette financière et dérivés non courants 1 636,2 1 610,5 Provisions pour retraites et avantages assimilés 86,3 88,9 Impôt différé 154,3 141,9 Provisions et autres passifs financiers non-courants 35,9 45,5 Passifs non-courants 1 912,7 1 886,8 Dette financière et dérivés courants 489,6 249,2 Part à court terme des provisions et autres passifs financiers

non-courants 45,7 49,8 Dettes fournisseurs 542,5 627,1 Passifs d'impôts exigibles 72,8 66,3 Autres passifs courants 490,3 622,6 Passifs courants 1 640,8 1 615,0 Total capitaux propres et passifs 4 480,4 4 460,3

Tableau des flux de trésorerie consolidé

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Résultat net 122,8 317,3 Amortissements et pertes de valeur des actifs 171,2 162,9 Charges d'intérêts des dettes financières 32,6 23,8 Variations des stocks 33,1 (117,7) Variations des créances clients, dettes fournisseurs et des autres débiteurs et créditeurs (132,4) 4,1 Charge d'impôt exigible 47,7 125,6 Impôts payés (41,2) (57,5) Variations d'impôts différés et des provisions (11,3) 15,3 Autres 26,7 28,1 Flux net de trésorerie liés aux activités opérationnelles 249,3 501,9 Acquisition d'immobilisations corporelles et d'immobilisations incorporelles (156,8) (150,1) Augmentation (Diminution) des dettes sur immobilisations (81,7) (77,6) Acquisitions de filiales, reprises d’activités, déduction faite de la trésorerie acquise (0,4) (8,0) Autres (6,7) 3,1 Flux net de trésorerie liés aux activités d'investissement (245,5) (232,6) Augmentation (réduction) de capital 18,1 18,6 Dividendes payés (248,9) (163,8) Augmentation (réduction) des actions propres (0,8) (38,1) Transactions avec les actionnaires de la société mère (231,6) (183,3) Transactions avec les intérêts ne donnant pas le contrôle (3,0) (3,1) Augmentation (diminution) des découverts bancaires et autre dette à court terme 235,2 69,1 Augmentation de la dette à long terme 31,7 561,7 Diminution de la dette à long terme (25,4) (536,5) Intérêts financiers payés (31,9) (22,1) Variations de la dette brute 209,6 72,2 Flux net de trésorerie liés aux activités de financement (24,9) (114,2) Augmentation (diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie (21,2) 155,2 Incidence des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (0,9) (22,4) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 474,6 330,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 452,5 463,4

GLOSSAIRE

Activité : correspond à la somme de la variation de volumes plus ou moins l’évolution de la variation des stocks.

Croissance organique : correspond à la croissance du chiffre d’affaires à taux de change et à périmètre constants. Les revenus à taux de change constants sont calculés en appliquant les mêmes taux de change aux indicateurs financiers présentés dans les deux périodes faisant l’objet de comparaisons (en appliquant les taux de la période précédente aux indicateurs de la période en cours).

EBITDA ajusté : L’EBITDA ajusté est un indicateur non défini par les normes IFRS. Il s’agit d’un indicateur de suivi de la performance sous-jacente des activités après retraitement de certaines charges et/ou produits à caractère non récurrents ou de nature à fausser la lecture de la performance de l’entreprise. L’EBITDA ajusté est calculé sur la base du résultat opérationnel retraité des dépréciations et amortissements, des coûts liés aux restructurations, des coûts liés aux acquisitions et M&A, des effets d’hyperinflation, des plans d’actionnariat du management, des effets liés aux cessions et risques filiales, des frais de fermeture de sites et autres éléments.

Capex : ou dépenses d’investissement, représentent les achats d’immobilisations corporelles et incorporelles nécessaires pour maintenir la valeur d’un actif et/ou s’adapter aux demandes du marché ainsi qu’aux contraintes environnementales, de santé et de sécurité ; ou pour augmenter les capacités du Groupe. L’acquisition de titres en est exclue.

Investissements récurrents : Les Capex récurrents représentent les achats d’immobilisations corporelles et incorporelles nécessaires pour maintenir la valeur d’un actif et/ou s’adapter aux demandes du marché ainsi qu’aux contraintes environnementales, de santé et de sécurité. Ils incluent principalement les rénovations de fours et la maintenance des machines IS.

Investissements stratégiques : Les investissements stratégiques représentent les acquisitions stratégiques d’actifs qui augmentent les capacités du Groupe ou son périmètre de manière significative (par exemple, acquisition d’usines ou équivalent, investissements « greenfield » ou « brownfield »), incluant la construction de nouveaux fours additionnels. Ils incluent également depuis 2021 les investissements liés à la mise en œuvre du plan de réduction des émissions de CO 2 .

Cash conversion : est défini comme les cash flows rapportés à l’EBITDA ajusté. Les cash flows sont définis comme l’EBITDA ajusté diminué des Capex.

Free Cash-Flow : Défini comme le Cash-flow des opérations - Autre impact d'exploitation - Intérêts financiers payés et autres coûts de financement - Impôts payés.

Le segment Europe du Sud et de l’Ouest comprend les sites de production localisés en France, Espagne, Portugal et Italie. Il est également désigné par l’abréviation « SWE ».

Le segment Europe du Nord et de l’Est comprend les sites de production localisés en Allemagne, Royaume-Uni, Russie, Ukraine et Pologne. Il est également désigné par l’abréviation « NEE ».

Le segment Amérique latine comprend les sites de production localisés au Brésil, en Argentine et au Chili et, depuis le 1er janvier 2023, les activités de Verallia aux Etats-Unis.

Liquidité : calculée comme la trésorerie disponible + les lignes de crédit renouvelables non tirées – l’encours de titres de créances négociables (Neu CP).

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises par le biais de regroupements d'entreprises : correspond à l'amortissement des relations clients constatées lors de l’acquisition.

