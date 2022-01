VERALLIA : FRANCE ANNONCE UN PROJET D'INVESTISSEMENT DE PLUS DE 65 MILLIONS D'EUROS D'ICI 2025 À CHALON-SUR-SAÔNE POUR MODERNISER LA PLUS IMPORTANTE USINE DU GROUPE

60 millions d'euros, prévus dans le cadre du Pacte de Croissance et de Compétitivité (PCC) approuvé en Juin dernier par les salariés du Groupe, serviront à équiper le site de 3 nouveaux fours dernière génération en remplacement des 3 fours actuels.

En complément des investissements planifiés dans le PCC, ce sont plus de 5 millions d'euros qui seront investis dès 2022 pour augmenter la capacité de production du site, améliorer sa performance industrielle, et réduire notre empreinte environnementale et celle de nos clients.

La Défense, 20 janvier 2022

Sur les 65 millions d'euros de ce projet d'investissement, 60 millions d'euros sont conditionnés à l'atteinte des objectifs de performance industrielle inscrits dans le PCC. Ils serviront à reconstruire les 3 fours du site qui utiliseront ainsi les dernières technologies de fusion du verre et permettront d'améliorer les conditions de travail des employés tout en renforçant leur sécurité.

Les 5 millions d'euros supplémentaires serviront dès cette année à augmenter les capacités de production du site pour gagner en compétitivité et en réactivité et ainsi saisir les nouvelles opportunités de croissance du marché. Cet investissement viendra également renforcer le programme d'allégement du poids de certaines bouteilles, pour répondre à une demande croissante des clients soucieux de réduire leur empreinte environnementale. Cette préoccupation fait pleinement écho à la volonté de Verallia France de mettre en oeuvre les engagements environnementaux ambitieux pris au niveau du Groupe[1].

L'usine de Chalon sur Saône est la plus importante des 32 usines du Groupe, tant par sa taille que par sa capacité de production. Elle peut produire 1 milliard de bouteilles par an.

Ces nouveaux investissements s'inscrivent dans une stratégie de modernisation des outils de production du Groupe pour un développement durable, et plus particulièrement en France, berceau historique de Verallia. Ils font notamment suite à l'annonce en fin d'année 2021 du projet de construction de deux nouveaux fours 100% électriques sur le site de Cognac qui, déjà, illustrait la volonté de Verallia France d'assurer la pérennité de ses sites et d'innover afin de faire bénéficier à ses clients et employés d'un outil de production de pointe.

« Le développement industriel de nos usines est au coeur de notre stratégie. Ce projet d'investissement de 65 millions d'euros s'inscrit parfaitement dans la dynamique de modernisation de l'outil industriel du Groupe et démontre notre volonté de respecter nos engagements pris dans le cadre du Pacte de Croissance et de Compétitivité signé en mai dernier. Notre ambition est de faire de l'usine de Chalon une usine compétitive, flexible et fiable pour servir au mieux nos clients en verre blanc et en verre de teinte feuille morte, caractéristique des bouteilles de vins de Bourgogne, tout en garantissant la sécurité et de meilleures conditions de travail pour nos salariés » souligne Olivier Rousseau, Président de Verallia France.