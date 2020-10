VERALLIA : nomme une nouvelle directrice financière

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Verallia a annoncé la nomination, effective le 2 novembre 2020, de Nathalie Delbreuve au poste de directrice financière du groupe. Le spécialiste des emballage pour les boissons et les produits alimentaires précise qu'elle supervisera les équipes finance et informatique et rejoint le comité exécutif groupe.Nathalie Delbreuve est diplômée de l'ESCP Europe et titulaire d'un Master en Finance. Elle a rejoint le groupe Verallia en février 2020 au poste de directrice du contrôle financier." J'ai le plaisir d'annoncer la nomination de Nathalie au poste de directrice financière de Verallia et je suis ravi de l'accueillir au sein de notre Comité Exécutif. Sa bonne connaissance du groupe, son expertise financière et son expérience industrielle seront autant d'atouts qui contribueront aux futurs succès de Verallia " a déclaré Michel Giannuzzi, président-directeur général de Verallia.