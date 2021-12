Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas (BWSA) a déclaré avoir franchi en baisse, le 18 décembre, le seuil de 25% des droits de vote de Verallia et détenir 26,55% du capital et 24,18% des droits de vote de cette société.



Dans son communiqué adressé à l'AMF, la société brésilienne précise que ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total de droits de vote du fabricant français d'emballages en verre.



