Verallia : Changements au sein du Conseil d'administration de Verallia

À la suite de la cession par Horizon Investment Holdings d’environ 10% de sa participation au capital de Verallia (Paris:VRLA) à Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A. (BWSA)1, le Conseil d’administration de Verallia a pris acte le 17 décembre 2020 de la démission de Claudia Scarico de ses fonctions de membre du Conseil d’administration de Verallia et de membre du Comité d’audit.

Le Conseil d’administration a ainsi décidé la cooptation de BW Gestão de Investimentos Ltda. (BWGI), représentée par João Salles, en remplacement de Claudia Scarico, avec effet au 17 décembre 2020. Le mandat de BWGI expirera lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, devant se tenir en 2023. Cette cooptation sera soumise à la ratification de l’Assemblée Générale Ordinaire de Verallia qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, devant se tenir en 2021.

Le Conseil d’administration a ainsi pris acte du remplacement de João Salles par Marcia Freitas en qualité de représentant permanent de BWSA, déjà membre du Conseil d’administration de Verallia.

BWGI, représentée par João Salles, remplacera BWSA comme membre du Comité des Nominations et Rémunérations tandis que BWSA, représentée par Marcia Freitas, remplacera Claudia Scarico comme membre du Comité d’audit.

Enfin, le Conseil a pris acte de la démission de Fabrice Nottin de ses fonctions de censeur au sein du Conseil d’administration. Ces fonctions seront désormais assurées par Claudia Scarico, pour une durée de quatre années.

Les Comités constitués au sein du Conseil sont par conséquent composés comme suit, à compter du 17 décembre 2020 :

- Comité d’audit : Marie-José Donsion (Présidente), José Arozamena et BWSA (représentée par Marcia Freitas) ;

- Comité des Nominations et Rémunérations : Cécile Tandeau de Marsac (Présidente), José Arozamena, Pierre Vareille et BWGI (représentée par João Salles) ;

- Comité Développement Durable : Virginie Hélias (Présidente), Michel Giannuzzi, Bpifrance Investissement (représentée par Sébastien Moynot) et les deux administrateurs représentant les salariés au sein du Conseil d’administration, Dieter Müller et Sylvain Artigau.

Michel Giannuzzi, Président du Conseil d’administration de Verallia, et l’ensemble des membres du Conseil d’administration, se réjouissent d’accueillir Marcia Freitas au sein du Conseil d’administration et du Comité d’audit de Verallia.

Marcia Freitas est, depuis 2013, directeur général et membre du Comité Exécutif de Brasil Warrant S.A. (BW), où elle est responsable de la supervision des affaires juridiques, fiscales et réglementaires de la société-mère du Groupe et de BWGI, filiale de gestion d'actifs du Groupe. Avant de rejoindre BW, Marcia Freitas a travaillé pendant plus de 25 ans au Brésil en tant que responsable juridique dans le secteur financier au Brésil, dont 15 ans en tant que directrice juridique d’Unibanco et HSBC. Marcia Freitas est diplômée en droit de l'Université Rio de Janeiro State University (UERJ) en 1988 et est titulaire d'un LLM en droit des sociétés de la New York University School of Law (1993). Elle a également suivi en 2014 le programme pour dirigeants sur la gouvernance d'entreprise et les marchés des capitaux de B.I. International, en partenariat avec les universités Columbia et Johns Hopkins.

À propos de Verallia - Verallia est le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, et offre des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement. Le Groupe a réalisé 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019, avec une production de 16 milliards de bouteilles et pots en verre. Verallia emploie environ 10 000 collaborateurs et dispose de 32 usines verrières dans 11 pays. Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. Pour plus d’informations : www.verallia.com

1 Agissant par l’intermédiaire de Lepton Fund Ltd., un fonds géré par BW Gestão de Investimentos Ltda., une filiale détenue à 100% par Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A.

