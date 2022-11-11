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    VRLA   FR0013447729

VERALLIA

(VRLA)
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18:12Verallia : Document AMF CP. 2022DD871413
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Verallia : Document AMF CP. 2022DD871413

11/11/2022 | 18:12
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2022DD871413

11 novembre 2022

FR0013447729 - DD154087

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

MICHEL GIANNUZZI, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VERALLIA

LEI : 5299007YZU978DE0ZY32

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 10 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 28.0000 Euro

VOLUME : 35 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 28.0000 Euro

VOLUME : 35 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 11 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Verallia SA published this content on 11 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 November 2022 17:11:05 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 3 323 M 3 378 M -
Résultat net 2022 330 M 336 M -
Dette nette 2022 1 233 M 1 253 M -
PER 2022 10,2x
Rendement 2022 4,48%
Capitalisation 3 288 M 3 342 M -
VE / CA 2022 1,36x
VE / CA 2023 1,17x
Nbr Employés 10 000
Flottant 92,6%
Graphique VERALLIA
Durée : Période :
Verallia : Graphique analyse technique Verallia | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VERALLIA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 10
Dernier Cours de Clôture 28,16 €
Objectif de cours Moyen 41,09 €
Ecart / Objectif Moyen 45,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Patrice Lucas Chief Executive Officer
Nathalie Delbreuve Chief Financial Officer
Michel Giannuzi Chairman
Romain Barral Group Director-Operations
Pierre Vareille Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VERALLIA-9.04%3 342
O-I GLASS, INC.39.07%2 595
VIDRALA, S.A.-7.85%2 387
ZIGNAGO VETRO S.P.A.-15.58%1 305
VETROPACK HOLDING AG-40.36%703
BG CONTAINER GLASS-4.72%193