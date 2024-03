Regulatory News:

Le Document d’Enregistrement Universel de Verallia (Paris : VRLA) pour l’exercice 2023 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) au format ESEF le 28 mars 2024.

Le Document d’Enregistrement Universel 2023 est tenu gratuitement à la disposition du public à compter de ce jour dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et peut être consulté sur le site internet de la Société (www.verallia.com) depuis l’espace « Investisseurs », sous la rubrique « Information réglementée », ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Le Document d’Enregistrement Universel 2023 contient notamment :

– le rapport financier annuel 2023 ;

– le rapport de gestion annuel du Conseil d’administration ;

– le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

– le descriptif du programme de rachat d’actions ; et

– la déclaration de performance extra-financière.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240328153372/fr/