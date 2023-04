Verallia : Moody's relève la note de crédit de Verallia à Investment Grade

Verallia gagne 0,57% à 39,14 euros après que l'agence de notation Moody's a relevé sa note de crédit long terme de Ba1 à Baa3, avec une perspective stable. Moody's justifie sa décision par les résultats de Verallia pour l'année 2022, qui ont été supérieurs aux prévisions et qui ont renforcé les indicateurs de crédit de la société. " Nous pensons que ce niveau de résultats sera maintenu grâce au portefeuille de produits et à la présence géographique de la société " a ajouté l'analyste.



Verallia dispose aussi de la notation BB+ par Standard & Poor's assortie d'une perspective positive.



" Ce relèvement de la notation de crédit de Verallia, qui devient ainsi Investment Grade, témoigne de la confiance de l'agence Moody's dans la pertinence du modèle économique de croissance profitable du Groupe, de ses performances opérationnelles, et de sa discipline financière qui ont permis d'améliorer significativement son profil de crédit. " a commenté Nathalie Delbreuve, directrice financière de Verallia.



Lors de la publication de ses résultats 2022 en février, Verallia avait dévoilé un EBITDA ajusté en progression de 27,6% (et de 31,7% à taux de change et périmètre constants) à 866 millions d'euros. L'augmentation de 42,7% de son résultat net à 356 millions d'euros (et 2,92 euros par action) résulte principalement de l'amélioration de cet EBITDA ajusté.



Moody's s'attend à ce que le spécialiste de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, maintienne " une solide performance avec un EBITDA qui sera bien au-delà des 900 millions d'euros en 2023-2024 ".



En outre, l'agence de notation pense que le groupe continuera à " générer un flux de trésorerie disponible positif, malgré des besoins en fonds de roulement plus importants pour reconstituer les stocks et des investissements plus élevés pour le paiement retardé du nouveau four brésilien, la construction d'un nouveau four en Italie et les investissements visant à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de CO2 ".