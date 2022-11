Verallia : Pierre-Henri Desportes nommé Président de Verallia France

« Je suis ravi d'accueillir Pierre-Henri en tant que Président de Verallia France. Son expertise industrielle, son engagement, sa passion de nos métiers et de l'excellence opérationnelle permettront de poursuivre la feuille de route ambitieuse que le Groupe s'est fixé en France. Je lui souhaite une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions », a indiqué Patrice Lucas, Directeur Général du Groupe Verallia.

Diplômé de l'École Polytechnique et d'un master HEC-Entrepreneurs, Pierre-Henri Desportes, débute sa carrière en 2003 chez SAINT-GOBAIN Desjonquères, au sein de l'activité flaconnage de l'usine de Mers-les-Bains comme responsable de production parfumerie. En 2007, il rejoint MICHELIN au poste de chef d'atelier à Vannes, avant de prendre la direction de l'usine de Rayong en Thaïlande. Durant ces 4 années, il est notamment récompensé de plusieurs prix internes qui saluent ses efforts en matière d'amélioration des process de sécurité et de qualité de vie au travail. En 2014, Pierre-Henri Desportes devient Chef de projet puis principal pour le BOSTON CONSULTING GROUP, l'un des plus importants cabinets de conseil. Dans ce cadre, il intervient dans plusieurs secteurs industriels (pétrole, aéronautique, agro-alimentaire…). Il rejoint en 2017 le groupe PLASTIC OMNIUM, leader de la mobilité durable et connectée, d'abord en tant que Vice-Président industriel de l'activité Extérieur en charge de 50 usines. Il prend ensuite la tête de la zone Europe centrale pour la division Extérieur en qualité de Président-Directeur Général avant de devenir Président-Directeur Général de la division Lighting jusqu'à son arrivée chez Verallia France le 2 novembre 2022.

Service de presse VERALLIA

Annabel Fuder & Rachel Hounsinou

verallia@wellcom.fr - +33 (0)1 46 34 60 60

À propos de Verallia

Chez Verallia, notre raison d'être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d'emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d'autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.

Avec environ 10 000 collaborateurs et 32 usines verrières dans 11 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l'environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde.

Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA - ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.

En France, Verallia perpétue le savoir-faire verrier à travers ses 7 usines situées à Lagnieu, Cognac, Chalon-sur-Saône, Oiry, St-Romain-Le-Puy, Vauxrot et Albi. Ancré au plus proche des besoins du secteur viticole et agroalimentaire, Verallia France est un acteur local de premier plan, avec plus de 2 000 salariés sur l'ensemble du territoire.

©Art Shooting