VERALLIA : Stifel reste à achat après l'avertissement

Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Verallia tout en réduisant son objectif de cours de 51,97 à 45 euros, pour refléter une réduction de ses estimations et des multiples de pairs plus bas utilisés dans sa valorisation du groupe.



Soulignant que le titre a chuté de près de 25% sur un mois, en grande partie après l'avertissement sur résultats, le broker juge cette vague vendeuse 'exagérée' et y voit 'une opportunité pour investir dans un fabricant d'emballages en verre de premier ordre'.



