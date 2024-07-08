Verallia est le 3e producteur mondial et le 1er producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires. En 2023, le groupe a produit plus de 16 milliards de bouteilles et de pots en verre. A fin 2023, le groupe dispose de 34 usines de production verrière, de 5 usines de décor et de 12 centres de traitement du calcin dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (24,3%), Italie (22,4%), Allemagne (15%), Espagne (14,9%), Brésil (6%) et autres (17,4%).

Secteur Conteneurs et emballages hors papier