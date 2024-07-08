8 juillet (Reuters) - Le producteur français d’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires Verallia SA a annoncé lundi :
* EBITDA AJUSTÉ 2024 RÉVISÉ ET DÉSORMAIS ATTENDU AUX ENVIRONS DE CELUI DE 2022
* EBITDA AJUSTÉ ATTENDU À 866 MLNS EUR, CONTRE 1 MLD EURO PRÉCÉDEMMENT
* REPRISE PLUS LENTE QUE PRÉVU, L'ACTIVITÉ AU S2 DEVRAIT SE POURSUIVRE À UN RYTHME PLUS LENT QU'ANTICIPÉ
* APPORTERA DAVANTAGE D'INFORMATIONS LORS DE LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE LE 25 JUILLET Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)