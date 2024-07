24 juillet (Reuters) - Verallia a abaissé mercredi ses perspectives de bénéfice d'exploitation ajusté pour 2024, disant prévoir une progression de l'activité au second semestre à un rythme inférieur à ses attentes initiales.



Le groupe verrier français s'attend désormais à un bénéfice ajusté avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement (Ebitda) proche du niveau de celui enregistré en 2022, soit 866 millions d'euros, contre un objectif précédemment fixé aux environs de 1 milliard d'euros.



"Nous avons observé au second trimestre une poursuite de la reprise de la demande, mais à un rythme plus lent qu’attendu. Ceci nous a conduit à revoir nos perspectives pour l’année 2024, même si nous restons optimistes pour l’avenir compte tenu des fondamentaux toujours solides de notre activité", a dit dans un communiqué Patrice Lucas, directeur général de Verallia.



Le groupe a par ailleurs fait état d'une baisse sur de 10,4% à taux de change et périmètre constants de son chiffre d'affaires au premier semestre, plombé par une baisse généralisée des volumes, notamment dans les spiritueux et les boissons non alcoolisées. Résultat Semestre à Semestre à Semestr Semestr semestriel juin juin e à e à



2023 2022 juin juin



2021 2020 Chiffre 2,14 milliards 1,64 milliards 1,33 1,27 d’affaires milliar milliar



d d Résultat 520,00 307,10 236,10 194,20 operationnel millions millions million million



s s Bénéfice net 310,70 173,80 130,90 76,00



millions millions million million



s s (Rédigé par Charlotte Bawol et Diana Mandia, édité par Kate Entringer)