Verallia : acquisition d'activités de Vidrala en Italie

Verallia annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir les activités verrières de Vidrala en Italie, transaction d'un montant de 230 millions d'euros en valeur d'entreprise, et qui sera financée par recours à l'endettement externe.



La filiale italienne de Vidrala opère à partir d'un site de production doté de deux fours et situé à Corsico, près de Milan. La société a généré en 2023 un chiffre d'affaires de 131 millions d'euros et un EBITDA de 33 millions.



Avec cette acquisition, Verallia exploiterait sept sites de production en Italie. La transaction, soumise notamment à l'accord des autorités italiennes, devrait être finalisée entre les deuxième et troisième trimestres 2024.



