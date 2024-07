(Actualisation: commentaires d'un analyste, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant d'emballages en verre Verallia a annoncé lundi soir avoir abaissé son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté pour 2024, afin de prendre en compte une reprise de l'activité "plus lente qu'anticipé".

En Bourse, les investisseurs manifestent leur déception. Vers 12h00, l'action de l'ancienne filiale de Saint-Gobain chutait de 13,3%, à 29,74 euros, accusant la plus forte baisse de l'indice SBF 120.

Pour 2024, Verallia table désormais sur un Ebitda ajusté "aux environs de celui de 2022", alors que le groupe voyait auparavant cet indicateur atteindre environ 1 milliard d'euros. L'Ebitda ajusté du groupe avait atteint 866 millions d'euros en 2022, puis 1,11 milliard d'euros en 2023.

Selon des données compilées par FactSet, les analystes s'attendent désormais pour leur part en moyenne à un Ebitda ajusté de 874,1 millions d'euros pour l'exercice 2024.

"Après un début d'année 2024 en ligne avec nos attentes, la reprise de la demande s'est confirmée au [deuxième] trimestre dans la plupart des marchés sur lesquels opère Verallia", a commenté le groupe dans un communiqué.

"Cette reprise est toutefois plus lente qu'anticipé et nous estimons que l'activité au second semestre devrait poursuivre sa progression à un rythme inférieur à nos attentes initiales", a expliqué Verallia.

Les marchés de la bière et des spiritueux, qui représentent respectivement 12% et 16% du chiffre d'affaires, restent "peu dynamiques" et le groupe est confronté à "certaines pressions de la part des clients se traduisant par une poursuite de la baisse des prix de vente", commente Oddo BHF dans une note envoyée à ses clients.

Dans ce contexte, l'intermédiaire financier a abaissé son objectif de cours de 45 euros à 42 euros sur le titre Verallia, afin de prendre en compte la révision en baisse de ses estimations. Toutefois, Oddo BHF a maintenu sa recommandation à "surperformance", estimant que "les fondamentaux ne sont pas remis en cause" et que la valorisation reste "modeste" et "ne correspond pas à une année normative".

Verallia publiera ses résultats pour le premier semestre le 25 juillet.

-Alice Doré et Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: DID / AG

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2024 06:05 ET (10:05 GMT)