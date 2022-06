Verallia : confie le développement et le pilotage de sa stratégie RSE à Wendy Kool-Foulon

Une démarche RSE vouée à jouer un rôle moteur dans la transformation du secteur de l'emballage

Conscient des défis humains et environnementaux auxquels la société est confrontée, le groupe a élaboré une politique ambitieuse en matière de RSE. En confiant cette feuille de route à Wendy Kool-Foulon, Verallia souhaite amplifier et consolider ses objectifs au sein de toutes ses activités.

Parmi les grands piliers de ses engagements :

Renforcer la dimension circulaire des emballages en verre pour en faire le matériau le plus durable, en lien avec sa raison d'être. Le groupe a ainsi lancé en 2022 son « Re-use Lab » : le tout premier projet pilote de réemploi du verre en France d'ici 2025 ;

Réduire significativement les émissions de CO 2 dans tous les secteurs d'activités du groupe, incluant les Scopes 1, 2 et 3 - à travers les nouvelles technologies de fours, mais aussi grâce à la réduction du poids moyen des bouteilles et pots ;

dans tous les secteurs d'activités du groupe, incluant les Scopes 1, 2 et 3 - à travers les nouvelles technologies de fours, mais aussi grâce à la réduction du poids moyen des bouteilles et pots ; Offrir une qualité de vie au travail sûre et inclusive à l'ensemble des collaborateurs.

« Agir sur les volets sociétaux et environnementaux est une priorité, en phase avec la raison d'être de Verallia : réimaginer le verre pour construire un avenir durable. En nommant Wendy Kool-Foulon Directrice RSE et Juridique Groupe (Group CSR Director & General Counsel), nous donnons une impulsion supplémentaire à nos ambitions pour aller plus vite et plus loin. Dans ce contexte, elle aura pour principales missions de fédérer l'ensemble des équipes et des actions au sein du Groupe, pour une mise en œuvre coordonnée et efficiente. », déclare Patrice Lucas, Directeur général de Verallia.

Wendy Kool-Foulon est Directrice juridique de Verallia depuis 2020. De nationalité franco-néerlandaise et âgée de 49 ans, elle a débuté sa carrière en cabinet d'avocat (PriceWaterhouse et Salans), puis a rejoint IBM France en 2001 en tant qu'Avocat fiscaliste, avant d'être nommée Responsable Corporate Fusions & Acquisitions. Elle rejoint Geodis en 2008 au poste de Responsable juridique de la division Supply Chain, puis Tarkett en 2012 en tant que Directrice juridique des divisions EMEA, Asie-Pacifique et Amérique latine. Elle est ensuite nommée Directrice juridique du groupe Tarkett en 2016.

Wendy Kool-Foulon est titulaire d'une maîtrise de Sciences de Gestion de l'université Paris Dauphine, d'un DESS de fiscalité des entreprises ainsi que du diplôme d'avocats (Barreau de Paris).