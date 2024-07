PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant d'emballages en verre Verallia a fait part d'un bénéfice en forte baisse au premier semestre, affecté par le recul des ventes et des prix notamment sur le marché de la bière et des spiritueux ce qui a dégradé sa rentabilité.

Au premier semestre, le groupe a vu son bénéfice part du groupe chuter à 124,1 millions d'euros, contre 310,8 millions d'euros un an plus tôt.

Verallia a enregistré un chiffre d'affaires en recul de 17,6% sur la période, à 1,77 milliard d'euros.

"La baisse des volumes est relativement généralisée, avec toutefois une bonne résilience des vins tranquilles, de la bière et des pots pour la nourriture et inversement une baisse plus forte dans les spiritueux et les boissons non alcoolisées", a souligné le groupe dans un communiqué, ajoutant que "les prix de vente continuent de baisser sur l'ensemble de la zone Europe par rapport au pic atteint au premier semestre 2023".

L'Ebitda ajusté de l'ancienne filiale de Saint-Gobain a ainsi diminué à 431,3 millions d'euros, contre 659 millions d'euros au premier semestre de l'an dernier. Il fait ressortir une marge en baisse à 24,4% contre 30,8% un an plus tôt

Le groupe, qui avait lancé un avertissement au début juillet, a confirmé que cette dégradation le conduisait à tabler désormais sur un Ebitda ajusté annuel "aux environs de celui de 2022", alors qu'il anticipait un montant d'environ 1 milliard d'euros en début d'année.

L'Ebitda ajusté du groupe avait atteint 866 millions d'euros en 2022, puis 1,11 milliard d'euros en 2023.

"La reprise de la demande s'est confirmée au second trimestre dans la plupart des marchés sur lesquels nous opérons. Cette reprise est toutefois plus lente qu'anticipé et nous estimons que l'activité au second semestre devrait poursuivre sa progression à un rythme inférieur à nos attentes initiales", a souligné le fabricant de bouteilles.

July 24, 2024