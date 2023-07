Verallia : en tête de l'indice SBF 120 après le relèvement de son objectif d'Ebitda 2023

Plus forte hausse du SBF 120, Verallia bondit de 9,44% à 38,50 euros à la faveur d'un plus grand optimisme pour son Ebitda 2023. Grâce à une solide performance au premier semestre, le troisième producteur mondial d'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires vise désormais un EBITDA ajusté compris entre 1,10 milliard d'euros et 1,25 milliard d'euros contre plus d'un milliard d'euros auparavant.



Verallia a confirmé par ailleurs son objectif d'atteindre en 2023 une croissance des revenus supérieure à 20 %.



Au premier semestre, le résultat net part du groupe a bondi de 78% à 311 millions d'euros et l'Ebitda ajusté de 54,9% à 659 millions d'euros. Sa marge d'EBITDA ajusté s'est élevée à 30,8% contre 26% un an auparavant.



Verallia a enregistré une hausse de 30,7% de son chiffre d'affaires à 2,143 milliards d'euros. La croissance interne s'est élevée à 28,6%.