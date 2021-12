Verallia : la CDC dépasse les 15% des votes

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 18 décembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 15% des droits de vote de Verallia et détenir, indirectement, 10,25% du capital et 15,94% des droits de vote.



L'institution financière publique précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition de droits de vote double par Bpifrance Participations, qui à cette occasion a franchi en hausse le seuil de 10% des droits de vote.



Bpifrance Participations envisage de procéder à des achats d'actions Verallia dans les mois à venir selon les conditions de marché, mais pas de prendre le contrôle de la société, ni de demander la nomination de membre supplémentaire à son conseil d'administration.



