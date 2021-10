Verallia : le titre gagne 2%, soutenu par un broker

L'action Verallia gagne plus de 2% à Paris, profitant d'une analyse d'Oddo qui maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 41 euros.



Le bureau d'analyses indique que Verallia dispose d'un fort levier opérationnel et que les objectifs fixés lors de l'IPO de 2019 ont été atteints avec un an d'avance - dont une marge EBITDA de plus de 25% malgré la crise sanitaire.



Par ailleurs, Verallia s'est assigné de nouveaux objectifs environnementaux, avec la volonté de réduire de 46% ses émissions de CO2 (Scope 1 et 2) d'ici 2030, contre -27,5% précédemment.



Verallia indique aussi viser un accroissement d'au moins 10% des BPA et du dividende.



' Sur la base du milieu de fourchette des guidances topline, le groupe devrait atteindre 3 MdsE de CA en 2024 avec un EBITDA ajusté compris entre 820 et 930 ME (vs 677 ME estimés pour 2021) ', rapporte Oddo qui révise ainsi de +7% son estimation d'EBITDA ajusté 2024.





