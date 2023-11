Verallia : les objectifs de développement durable réaffirmés

Verallia a réaffirmé jeudi ses objectifs en matière de développement durable, avec l'objectif affiché de faire du verre 'le matériau le plus durable du marché'.



Le numéro trois mondial des emballages en verre s'est fixé comme objectif de réduire de l'ordre de 46% ses émissions de CO2 d'ici à 2030 en comparaison de 2019, notamment via l'utilisation d'électricité renouvelable ou bas-carbone.



Sa feuille de route RSE à horizon 2025, alignée sur la trajectoire climat 1,5°C définie par l'Accord de Paris, prévoit également de faire la part belle à la circularité de ses emballages.



Le groupe estime ainsi que le réemploi permettrait de diviser par quatre la consommation énergétique et les émissions de CO2 de ses bouteilles en verre, selon lui réutilisable jusqu'à 30 ou 50 fois sans s'altérer.



Ce plan vise aussi à mettre en oeuvre un environnement de travail 'sûr et inclusif', notamment via une politique de sécurité visant 'zéro accident' sur ses sites.



De plus, le groupe ambitionne de passer de 32,4% à 35% de femmes managers d'ici 2025.



En marge d'une visite sur son site espagnol d'Azuqueca (nord-est de Madrid) organisée pour les analystes et investisseurs, Verallia a également rappelé vouloir réduire d'au minimum 2% ses coûts de production 'cash'.



