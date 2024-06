Regulatory News:

Verallia (Paris:VRLA), 3e producteur mondial d’emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires, clôture avec succès sa 9e offre d’actionnariat salarié. Le 20 juin 2024, plus de 3 800 collaborateurs, dont 73 % des collaborateurs français, se sont associés au développement et à la performance du Groupe, en souscrivant à cette opération. Ouvert du 2 au 17 mai 2024 dans 9 pays, ce programme leur permettait de bénéficier de conditions exclusives pour intégrer le capital du Groupe - soit une décote de 15 % du prix de l’action et un plan d’abondement favorable.

Dans la continuité des précédentes, cette 9e édition confirme le succès de la stratégie RSE du Groupe, en associant ses collaborateurs au développement et à la performance de l’entreprise. À la clôture du 20 juin 2024, plus de 3 800 salariés, soit 41 % des effectifs éligibles dans 9 pays, ont investi dans le Groupe, bénéficiant d’un prix de souscription unitaire avantageux de 29,64 euros1. L’investissement total des salariés (incluant l’abondement de la Société) s’élève ainsi à plus de 18,1 millions d’euros.

À la clôture, 611 445 actions ordinaires nouvelles, représentant 0,5 % du capital social et des droits de vote, ont été émises par la Société. Tout comme lors des éditions précédentes, afin notamment de neutraliser l’effet dilutif de cette opération, l’entreprise a procédé concomitamment à une réduction de capital par annulation de 611 445 actions auto-détenues, acquises dans le cadre du programme de rachat d’actions2.

En seulement 9 ans, ces opérations ont déjà permis à près de 50 % des collaborateurs du Groupe de devenir actionnaires de Verallia, et plus de 80 % des collaborateurs français, en direct et par l’intermédiaire du FCPE Verallia. Les salariés détiennent désormais 4,5 %3 du capital de la Société.

« La forte participation de nos collaborateurs à ce programme d’actionnariat salarié traduit la confiance de nos collaborateurs dans la stratégie et les fortes ambitions RSE de Verallia. Nous sommes très fiers que ces opérations aient déjà permis en 9 ans, à près de 50 % d’entre eux dans le monde, et plus de 80 % en France, de devenir directement et indirectement actionnaires de l’entreprise en acquérant près de 4,5 % du capital au cours de cette période. Ce dispositif permet de démontrer une nouvelle fois que nous sommes résolument engagés dans le partage de la valeur. » a déclaré Patrice Lucas, Directeur Général de Verallia.

À propos de Verallia

Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d’emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d’autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.

Avec près de 11 000 collaborateurs et 34 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde. Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 3,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023.

La stratégie RSE de Verallia a été récompensée par la médaille Platinum Ecovadis, ce qui place le Groupe dans le Top 1 % des entreprises évaluées par Ecovadis. Notre objectif de réduction des émissions de CO2 fixé à - 46 % sur les scopes 1 et 2 entre 2019 et 2030 est validé par SBTI (Science Based Targets Initiative). Il est aligné à la trajectoire de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C fixé par l’accord de Paris.

Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : CAC SBT 1.5°, STOXX600, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.

___________________________

1 Soit une décote de 15 % par rapport à la moyenne des cours de l’action Verallia sur le marché réglementé d’Euronext Paris sur les vingt séances de bourse précédant le 2 mai 2024.

2 Augmentation de capital en nominal d’un montant total de 2 066 684,10 euros, le montant de la prime d’émission s’élevant à 16 056 545,70 euros. Les 611 445 actions ordinaires nouvelles portent jouissance immédiate, disposent des mêmes droits et obligations que les actions déjà émises et ont les mêmes droits sur toutes sommes éventuellement mises en distribution, sans restriction ni réserve. Réduction de capital par annulation de 611 445 actions auto-détenues acquises dans le cadre du rachat d’actions du 3 novembre 2021. Le capital social de la Société reste inchangé le nombre d’actions émises correspondant au nombre d’actions annulées. Il s’élève à 408 321 248,14 euros, et est composé de 120 805 103 actions ordinaires d’une valeur nominale unitaire de 3,38 euros.

3 Post offre réservée aux salariés 2024 et après augmentation et réduction de capital.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240620974360/fr/