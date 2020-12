Verallia : rejoint l'indice SBF 120

Regulatory News:

Verallia (Paris:VRLA), leader européen, deuxième acteur en Amérique latine et troisième producteur mondial d’emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires, a le plaisir d’annoncer son retour dans l’indice SBF 120.

À la suite de la révision trimestrielle des indices d’Euronext Paris, le Conseil Scientifique des Indices a pris la décision d’inclure Verallia dans l’un des principaux indices de la Bourse de Paris regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière.

Cette nouvelle étape de la vie boursière du Groupe salue la plus grande liquidité du titre Verallia ainsi que l’élargissement de son flottant.

Cette décision prendra effet à compter du 21 décembre 2020.

À propos de Verallia - Verallia est le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, et offre des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement.

Le Groupe a réalisé 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019, avec une production de 16 milliards de bouteilles et pots en verre. Verallia emploie environ 10 000 collaborateurs et dispose de 32 usines verrières dans 11 pays.

Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. Pour plus d’informations : www.verallia.com

