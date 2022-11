Verallia : renforce dans les bouteilles en verre premium au Royaume-Uni

L’action Verallia (-0,14% à 28,12 euros) est pratiquement stable après l’annonce d’une petite acquisition au Royaume-Uni dans les bouteilles en verre premium, Allied Glass. La transaction est évaluée à environ 315 millions de livres de valeur d'entreprise et sera financée par la trésorerie disponible de Verallia. Elle a été réalisée auprès de Sun European Partners. Le troisième producteur mondial d'emballage en verre maintiendra son levier en dessous de 2 fois la dette nette sur Ebitda ajusté.



Allied Glass a réalisé un chiffre d'affaires de 138 millions de livres au cours de l'exercice clos fin décembre 2021, ce chiffre étant estimé à plus de 150 millions de livres pour 2022. Basé à Leeds, Allied Glass réalise plus de 95 % de son chiffre d'affaires au Royaume-Uni, grâce à quatre fours situés dans le West Yorkshire et plus de 600 employés.



Kepler Cheuvreux souligne qu'il s'agit d'une petite acquisition représentant 5% des ventes du groupe. L'analyste fait remarquer que qu'Allied Glass est valorisé 2,1 fois ses ventes et entre 7 et 8 fois son Ebitda après synergies.



Avec cette acquisition, le troisième producteur mondial d'emballage en verre entend bénéficier de l'expertise d'Allied Glass dans la production de bouteilles en verre premium, notamment dans les secteurs du Scotch Whisky et du Gin, et tirer parti de sa position établie sur le marché britannique.



" Cette acquisition aura un impact relutif sur la marge d'Ebitda ajusté de Verallia grâce aux excellentes performances d'Allied Glass et au potentiel significatif de synergies entre les deux activités ", a précisé l'acquéreur.