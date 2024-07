Paris (awp/afp) - Le fabricant de bouteilles et emballages en verre Verallia a revu à la baisse mercredi son objectif de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (ebitda) pour 2024, après un recul de la rentabilité du groupe au premier semestre sous l'effet d'une reprise "plus lente qu'attendue".

De janvier à juin, le bénéfice net de l'ex filiale de Saint Gobain a été divisé par plus de deux, à 124 millions d'euros contre 310,8 millions un an auparavant, et son chiffre d'affaires a reculé de 17,6%, à 1,76 milliard d'euros, indique un communiqué.

Le groupe, qui avait connu une année 2023 compliquée en raison du repli de la demande en Europe, a aussi subi des pertes liées aux taux de change en Argentine en raison de la dépréciation du peso argentin.

Au premier semestre, son ebitda ajusté a reculé à 431,3 millions d'euros contre 659 millions d'euros au cours des six premiers mois de 2023.

"Après un début d'année 2024 en ligne avec nos attentes, la reprise de la demande s'est confirmée au second semestre dans la plupart des marchés sur lesquels nous opérons", mais cette reprise est "plus lente qu'anticipé et nous estimons que l'activité au second semestre devrait poursuivre sa progression à un rythme inférieur à nos attentes initiales", détaille le communiqué.

L'ebitda ajusté devrait se fixer "aux environ de celui de 2022", qui s'élevait à 866 millions d'euros, au lieu de 1 milliard d'euros annoncé précédemment, précise le spécialiste de l'emballage en verre introduit en Bourse en 2019.

Dans le détail, ses ventes en volume ont connu une légère amélioration en Europe du sud et de l'ouest par rapport au point bas de fin 2023, mais restent en retrait par rapport au premier semestre 2023, avec notamment "une forte baisse dans les boissons non alcoolisées pénalisées par des conditions météorologiques peu favorables".

En Europe du nord et de l'est, les volumes sont "en net retrait" par rapport à l'an passé, pénalisés notamment par la faiblesse de l'activité en Allemagne (bière, boissons non alcoolisées) et au Royaume-Uni (spiritueux).

Le groupe a néanmoins confirmé l'acquisition des activités verrières de Vidrala en Italie pour 230 millions d'euros en valeur d'entreprise. La transaction a eu lieu le 4 juillet.

Cette acquisition permet à Verallia d'opérer désormais sept sites de production de bouteilles et emballages en Italie, l'un des premiers pays producteur de vin dans le monde avec la France et l'Espagne.

afp/rp