Verallia : suspend temporairement la production en Ukraine

Verallia annonce suspendre temporairement sa production en Ukraine afin de protéger ses équipes sur place - tout en maintenant les deux fours de l'usine en température.



' Grâce à notre organisation au cours de ces derniers mois, la situation sur le site se déroule de manière organisée et sans risque majeur ', assure Dirk Bissel, Directeur Général Verallia Deutschland AG, propriétaire du site.



Verallia continue de suivre la situation en temps réel et se tient prêt à arrêter complètement sa production si elle venait à s'aggraver.



'Le tout de manière contrôlée afin de préserver l'investissement et de permettre un redémarrage de l'usine plus tard', précise la société.



