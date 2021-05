Chimie de la construction: Saint-Gobain rachète Chryso pour 1 milliard d'euros

Paris (awp/afp) - Le groupe Saint-Gobain a annoncé jeudi l'acquisition de Chryso, entreprise française spécialisée dans les adjuvants pour matériaux de construction, pour 1,02 milliard d'euros, dans un communiqué.

"C'est un alignement parfait avec la position stratégique du groupe. Cette acquisition va nous permettre de compléter notre portefeuille dans la construction durable", a commenté lors d'une conférence téléphonique Benoît Bazin, directeur général délégué, qui deviendra directeur général en juillet prochain.

"C'est une très belle entreprise française, sortie [du cimentier] Lafarge il y a vingt ans" et qui "a des perspectives de croissance solides en pays mûrs et émergents", a-t-il mis en avant.

Le groupe français de matériaux de construction indique qu'il financera "en totalité cette transaction par l'utilisation de la trésorerie résultant des cessions réalisées par le groupe".

Il dit s'attendre à la finalisation de l'opération au deuxième semestre 2021.

Chryso fournit "des solutions complètes d'additifs pour une construction durable en s'appuyant sur des procédés chimiques innovants, une expertise en formulation et une connaissance des matériaux de construction", détaille Saint-Gobain.

L'entreprise emploie quelque 1.300 personnes et a enregistré sur les douze derniers mois un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros et un Ebitda (excédent brut d'exploitation) de 85 millions d'euros.

Cette acquisition "étendra davantage la présence du groupe sur le marché en croissance de la chimie de la construction, avec un chiffre d'affaires combiné de plus de 3 milliards d'euros dans 66 pays", précise le communiqué.

"La demande mondiale d'additifs est attendue en progression d'environ +7% par an sur la période 2021-2025, surperformant le marché de la construction", indique Saint-Gobain.

Il souligne que "la transition majeure vers le béton bas carbone durant la prochaine décennie sera rendue possible par la croissance rapide de l'utilisation d'additifs qui contribuent à réduire fortement l'empreinte carbone du béton, répondent à la pénurie de granulats et aident au développement de l'économie circulaire".

De son côté, Thierry Bernard, PDG de Chryso, a souligné que Saint-Gobain était "le partenaire stratégique idéal avec une présence mondiale sur le marché de la chimie de la construction et un large portefeuille de solutions et une excellence opérationnelle qui permettraient à Chryso d'accélérer son développement et de garantir la poursuite de son succès", cité dans le communiqué.

Saint-Gobain a enregistré un chiffre d'affaires de 38,1 milliards d'euros en 2020 et compte plus de 167.000 salariés dans le monde.

