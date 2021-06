VERALLIA : plus forte baisse du SBF 120 le mercredi 9 juin 2021 à la mi-séance

VERALLIA (-3,84 % à 31,02 euros)



Le spécialiste de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires est pénalisé par une importante cession d'actions. Horizon Investment Holdings, actionnaire du groupe et véhicule du fonds Apollo , a mis en vente mardi soir 11 millions d'actions représentant environ 8,9% du capital et 354 millions d'euros sur la base du dernier cours, a révélé Reuters. Verallia a en outre racheté 1,6 million de ses actions à Apollo au prix unitaire de 30,5 euros le 9 juin 2021.