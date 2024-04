Veralto Corporation est une société holding organisée autour de 2 familles de produits : - solutions dédiées à la qualité et à l'analyse de l'eau (59,3% du CA) : instruments d'analyse de la qualité de l'eau, systèmes de traitement des eaux industrielles et usées et de désinfection de l'eau potable, outils de mesure de débit, etc. Le groupe propose également des solutions d'observation océanographique, de surveillance environnementale, d'analyse de conformité, etc. ainsi qu'une plateforme de gestion des données sur l'eau ; - solutions dédiées aux produits manufacturés (40,7%) : notamment systèmes d'emballage, d'étiquetage, de marquage et de codage des produits et solutions de conception et d'application de couleurs. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (43%), Chine (8,1%), Allemagne (5,2%) et autres (43,7%).

Secteur Services et équipements environnementaux