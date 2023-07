VERASTEM, INC. : RBC Capital Markets à l'achat

Verastem, Inc. est une société biopharmaceutique en phase avancée de développement. Le pipeline de la société se concentre sur les agents anticancéreux qui inhibent les voies de signalisation critiques dans le cancer qui favorisent la survie des cellules cancéreuses et la croissance des tumeurs, en particulier l'inhibition de la fibrosarcome à accélération rapide (RAF)/protéine kinase activée par l'imogène (MEK) et l'inhibition de la kinase d'adhérence focale (FAK). Les produits candidats avancés de la société, l'avutométinib (VS-6766) et le défactinib, font l'objet d'études précliniques et cliniques pour le traitement de diverses tumeurs solides, y compris, mais sans s'y limiter, le cancer de l'ovaire séreux de bas grade (LGSOC), le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), le cancer colorectal (CRC), le cancer du pancréas et le mélanome. Le VS-6766 est une petite molécule disponible par voie orale qui agit comme un clamp RAF/MEK. Le défactinib est une petite molécule orale inhibitrice de FAK et de la tyrosine kinase riche en proline (PYK2) qui est en cours d'évaluation en tant que thérapie combinée potentielle pour diverses tumeurs solides.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale