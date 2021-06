Lire la suite Verb Technology Company, Inc. développe une plate-forme d'applications Software-as-a-Service (SaaS). La plate-forme de la société comprend une suite de logiciels commerciaux commercialisés sur abonnement. Ses applications, disponibles en version mobile et de bureau, sont proposées sous forme de suite intégrée ou autonome et comprennent verbCRM, verbLEARN et verbLIVE. verbCRM est une application de gestion de la... Secteur Services et conseils en informatique Agenda 19/08 Publication de résultats