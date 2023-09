Verbio Vereinigte Bioenergie AG (VERBIO AG) est une entreprise allemande active dans le secteur de la bioénergie. La société se concentre sur la production et la distribution de biocarburants. Elle opère à travers deux secteurs d'activité : Le segment du biodiesel, qui produit du biodiesel, et le segment du bioéthanol, qui produit du bioéthanol et du biométhane. La société fournit également des stérols et de la glycérine pharmaceutique pour l'industrie des biens de consommation et des cosmétiques, ainsi que des aliments pour animaux et des engrais pour l'agriculture. En outre, la société mène des activités de recherche et de développement dans le domaine des biocarburants et fournit des services d'ingénierie pour la construction d'usines. Elle livre ses produits directement aux compagnies pétrolières, aux sociétés de commerce du pétrole, aux stations-service indépendantes, aux transitaires, aux services publics municipaux et aux parcs de véhicules. La société opère par l'intermédiaire de plusieurs filiales en Allemagne et à l'étranger.

Secteur Carburants renouvelables