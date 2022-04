VERBIO : Les agrocarburants dans le collimateur du gouvernement allemand

Le ministre de l'agriculture Cem Özdemir, qui fait aussi partie des Verts, avait également critiqué l'utilisation des biocarburants en mars, en jugeant inefficace de "verser du blé et du maïs dans le réservoir". La ministre du Développement Svenja Schulze (SPD), s'est également prononcée en faveur d'une réduction de la culture de céréales pour les biocarburants face à la crise alimentaire mondiale, a indiqué DPA. Dans le pays, environ 5% des terres arables servent à la production de biocarburants.

Actuellement, pour améliorer le bilan CO2, on ajoute généralement 7% de produits à base d'huile végétale au diesel et entre 5 et 6% de bioéthanol à l'essence, qui est généralement obtenu à partir de céréales et de betteraves.

L'expert en énergie de la CSU, Andreas Lenz, a en revanche mis en garde contre un renoncement aux biocarburants. "Les biocarburants réduisent considérablement les besoins en carburants fossiles et contribuent ainsi à la sécurité de l'approvisionnement et à une moindre dépendance", a-t-il rappelé.

L'information pèse lourdement sur la star allemand des bioénergies, Verbio, dont le titre perd 13% à 71,40 EUR ce matin. Le titre progresse toujours de 20% depuis le début de l'année.